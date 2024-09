Dalla padella alla brace, dal mercato arriva una mazzata per il Milan

Dalla padella alla brace in casa Milan: può arrivare una bruttissima notizia dal mercato per i rossoneri, i tifosi sono spiazzati e furiosi!

La stagione del Milan non è per nulla partita sotto una buona stella. La nuova gestione Fonseca sta trovando più di qualche difficoltà e non basta di certo la scorpacciata contro il Venezia per far contenti tifosi e dirigenti. Il futuro del tecnico portoghese è in bilico e con ogni probabilità il derby di domani sera sarà decisivo. Con una nuova sconfitta (sarebbe la settima consecutiva nelle stracittadine), la società opterà per il cambio.

Anche perché non sono più ammessi passi falsi dopo le brutte figure di inizio stagione, compresa la sconfitta casalinga contro il Liverpool al debutto nella nuova Champions League. Una situazione complicata per Leao e compagni con tanti tifosi già stufi e pronti a contestare. Sono arrivate diverse lamentele non solo sui social ma anche allo stadio, al termine della partita contro i reds è cominciata una sorta di contestazione.

Mazzata clamorosa per il Milan: il calciomercato è pronto a portarli via, i dettagli

Le brutte notizie però rischiano di non venire mai da sole. In questo clima d’incertezza, infatti, è nell’aria una nuova mazzata per l’intero mondo Milan. I rinnovi di due big si complicano sempre di più, anche contando come sta andando la stagione. A questo punto è probabile una loro cessione, il mercato è pronto a portarli via.

Ci riferiamo alla situazione relativa a Theo Hernandez e Mike Maignan. I due assi sono entrambi in scadenza nel 2026 e ad oggi non hanno ancora trovato una quadra per il rinnovo che fin qui non è arrivato. C’è ancora distanza tra le parti e non è detto che alla fine ci sia la fumata bianca tanto desiderata. Di questo passo sono destinati a salutare Milanello entro la prossima estate.

I due francesi sono titubanti per vari motivi. A partire da una cifra più esosa chiesta, vogliono un ingaggio a salire, cosa che il club non è disposto a concedere. Oltre questo problema di natura economica c’è anche quello tecnico, legato al progetto. Il rischio di un ridimensionamento per come è partita la stagione è molto forte e i due vorrebbero continuare a giocare ad altissimi livelli e vincere.

Insomma il rinnovo di entrambi si fa in salita e la sensazione è che andranno definite un po’ di cose per poter svoltare in maniera positiva, altrimenti l’addio è dietro l’angolo.