Esonero Fonseca, niente Allegri e Sarri: è un altro ex Juve il preferito di Ibra

Sempre più in bilico la posizione di Paulo Fonseca come allenatore del Milan. I rossoneri stanno pensando ad un nome a sorpresa.

Momento molto delicato in casa Milan, in particolare per la posizione del tecnico Paulo Fonseca. Non è bastata la roboante vittoria per 4-0 al Venezia di sabato scorso a riportare il sereno tra le mura di Milanello. La squadra meneghina è subito ripiombata nella delusione e nella negatività dopo il k.o. interno in Champions League contro un Liverpool troppo superiore.

Ciò che preoccupa i tifosi è la facilità con cui questo Milan subisce gol e non sa reagire alle scorribande avversarie. Non è certo una situazione disastrosa, ma le troppe reti prese e la scarsa solidità di squadra non porteranno a nulla di buono in prospettiva. Per questo motivo Fonseca è sul banco degli imputati, visto che le sue idee di gioco non collimano con i risultati sul campo.

Il rischio, secondo molti opinionisti, è che il Milan abbia commesso lo stesso errore fatto da Aurelio De Laurentiis a Napoli lo scorso anno, quando affidò una panchina prestigiosa ed una squadra forte nelle mani di Rudi Garcia, tecnico troppo fuori dal giro ‘italiano’ rispetto ad altri. Fonseca rischia la stessa bocciatura, con il derby di domenica sera come ultima vera spiaggia.

Ibra sceglie il dopo-Fonseca: nome a sorpresa per il Milan

I più pessimisti in casa Milan stanno già ipotizzando un cambio di allenatore imminente, per via dei risultati negativi e delle prestazioni toppo ballerine della squadra di Fonseca. Come detto, il portoghese dovrà risalire la china nel tanto atteso derby di campionato, altrimenti potrebbe rischiare grosso.

Intanto circolano i primi nomi per la panchina rossonera: i bookmakers puntano su due candidati di lusso come Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri, entrambi capaci di vincere lo Scudetto in Serie A (il primo anche sulla panchina del Milan). Due tecnici agli antipodi ma molto apprezzati dalla piazza rossonera. Eppure, secondo Monica Colombo del CorSera, il preferito di Zlatan Ibrahimovic sarebbe un altro.

Ibra, ormai plenipotenziario a livello di scelte tecniche nel Milan, avrebbe in mente di sostenere la candidatura di Igor Tudor. Anche lui ex juventino, come i due allenatori già citati, viene da un’esperienza agrodolce con la Lazio ma anche da ottime stagioni a Verona. Un tecnico giovane, con buone idee calcistiche e molto apprezzato da Zlatan, che giocò assieme al croato proprio nella Juve.

“Tra tutti quelli che sono usciti finora – riferisce la Colombo a Calciomercato.it – quello che ritengo più verosimile perché è quello che piace più ad Ibrahimovic è Igor Tudor. Allegri ha litigato con lo svedese ai tempi del Milan e Sarri si sta proponendo, ma per quello che so è Tudor il nome più credibile”.