I giocatori del Milan già allenati da Sarri (o quasi): in tre lo conoscono benissimo

Chi sono i giocatori del Milan già allenati da Sarri: in tre lo conoscono molto bene, uno lo avrebbe voluto alla Lazio

Se il derby di domani dovesse andare male, il Milan potrebbe decidere di esonerare Paulo Fonseca. L’inizio di questa avventura è stato come peggio non si poteva ma, nel caso, l’allenatore pagherà anche per colpe non sue. Le maggiori responsabilità sono della dirigenza, che non ha capito in estate ciò che serviva davvero a questa squadra per la svolta nel post Pioli.

Il nome più caldo ad oggi per la panchina è quello di Maurizio Sarri, anche se c’è Ibrahimovic che, stando alle ultime indiscrezioni, spingerebbe per Igor Tudor (la scelta migliore possibile in questo momento). L’allenatore italiano, reduce dall’addio per dimissioni alla Lazio, piace per diversi motivi e uno di questi è il fatto che già ha allenato (o quasi) diversi giocatori dell’attuale rosa del Milan. Altri, invece, avrebbe potuto allenarli ma ci è solo andato vicinissimo. In tre lo conoscono benissimo perché hanno condiviso con lui l’avventura al Chelsea: uno su tutti è Ruben Loftus-Cheek, che con lui ha vissuto la miglior stagione della sua carriera prima di Stefano Pioli.

Da Loftus-Cheek a Morata, chi ha già allenato Sarri

Prima di Sarri al Chelsea, il centrocampista inglese, in 4 stagioni, aveva segnato 6 reti in totale. Con il tecnico italiano, 10 gol in una stagione. Una svolta assoluta per la sua carriera, che da quel momento in poi è cambiata. Anche di recente, alla Gazzetta dello Sport, l’allenatore ha parlato di lui e della sua collocazione tattica, tanto discussa in questi giorni. E Sarri in merito non ha alcun dubbio.

Per lui Loftus-Cheek è una mezzala classica da 4-3-3, lì dove ha la possibilità di far emergere al meglio le sue caratteristiche fisiche e tecniche. Rubs però non è l’unico che conosce bene Sarri. Oltre a lui c’è anche Alvaro Morata che, al contrario, ha vissuto in quel periodo uno dei momenti peggiori della sua carriera. Ma no, non per colpa dell’allenatore. Che, invece, lo considera perfetto per il suo stile di gioco. Purtroppo lo spagnolo non era al top in quella stagione anche dal punto di vista psicologico. A Londra non si è mai trovato bene e questo ha pesato e non poco. C’è anche un terzo giocatore che ha conosciuto Sarri ai Blues.

Si tratta di Tammy Abraham, ma i due si sono sfiorati a malapena e non hanno avuto grandi possibilità di lavorare insieme. Non è stato un suo ex giocatore, invece, Pulisic, arrivato al Chelsea nel giugno 2019 quando il tecnico aveva già salutato tutti. Una curiosità: l’americano fu acquistato dagli inglesi a gennaio per giugno e, interpellato in merito, Sarri disse in conferenza stampa: “Diedi un parere positivo su di lui ma non ne sapevo niente dell’accordo“. Fra quelli che, invece, avrebbe potuto allenare c’è Tijjani Reijnders: Sarri infatti lo aveva segnalato alla Lazio negli scorsi anni, ci fu anche una trattativa ma non se ne fece nulla.