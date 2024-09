La misura è colma per Verstappen, annuncio e bufera in F1

Verstappen è scontento di alcune cose e a Singapore lo ha detto molto chiaramente: periodo non felicissimo per il campione.

La Red Bull ha bisogno di reagire dopo gli ultimi gran premi non esaltanti. A Baku ha perso la leadership nel mondiale costruttori della Formula 1 e Max Verstappen è arrivato quinto al traguardo solo perché c’è stato l’incidente Perez-Sainz. Dopo il sesto posto a Monza, un altro weekend negativo che ha confermato il momento di difficoltà.

Il pilota olandese non vince una gara lunga dal gran premio a Barcellona, mentre in Austria si è imposto in una Sprint. Il dominio della prima parte di campionato gli consente di avere una situazione di classifica ancora rassicurante, dato che detiene la leadership con un vantaggio di 59 punti su Lando Norris. La McLaren sembra la macchina migliore adesso e il driver inglese deve cercare di capitalizzare al massimo questa situazione, cosa che non gli è riuscita negli ultimi GP. Vedremo se la lotta per il titolo piloti della F1 si riaprirà davvero.

F1, Verstappen nervoso a Marina Bay

Verstappen non si è presentato particolarmente ottimista a Singapore, dato che il circuito potrebbe non favorire la sua RB20: “La nostra macchina non va benissimo sui cordoli e le superfici accidentate. Queste sono proprio le caratteristiche di questa pista. Dobbiamo cercare di stabilizzare il nostro assetto, ma non so neppure da dove cominciare. Comunque, sono fiducioso che riusciremo a fare un lavoro migliore rispetto al 2023. McLaren sta lavorando bene, cercheremo di metterla in difficoltà“.

Max è un talento immenso e cercherà di sfruttarlo per battere i suoi rivali, però la Red Bull dovrà mettergli tra le mani una monoposto all’altezza. Lui può provare a mettere una pezza ad alcuni difetti, ma non può nasconderli del tutto. Questo fine settimana a Singapore sarà davvero interessante.

A Singapore c’è stata anche l’occasione di parlare della presa di posizione di Mohammed Ben Sulayem, presidente della FIA, il quale vuole un taglio alle parolacce dei team radio che vengono trasmessi durante le dirette tv dei gran premi. A suo avviso, c’è troppo linguaggio scurrile a volte e per lui gli stessi piloti dovrebbero contenersi un po’.

Verstappen ha risposto senza fronzoli alle dichiarazioni di Ben Sulayem: “Si potrebbe trovare dei limiti o imporre un ritardo nella trasmissione dei team radio, così da poter censurare le parolacce. Credo che sarebbe la soluzione migliore, invece di imporre dei divieti ai piloti. Scusarmi per il linguaggi? Non abbiamo 5-6 anni, anche i bambini di quell’età che stanno guardando la tv probabilmente diranno lo stesso le parolacce. Può succedere di usare linguaggio scurrile quando sei preso dall’adrenalina, ma in altri sport non vengono registrate dai microfoni. Si può iniziare non trasmettendo i team radio, così facendo nessuno sentirà parolacce“. Vedremo cosa succederà.