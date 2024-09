@ML – Fonseca perde un titolare: le ultime verso l’Inter

Il Milan deve fare i conti con lo stop di un giocatore. Non ci sarà nel match di domani contro l’Inter: ecco la situazione a poche ore dal derby

E’ vigilia di derby per il Milan di Paulo Fonseca, che domani scenderà in campo per affrontare l’Inter, in un clima davvero surreale.

Il tecnico portoghese è stato chiamato a preparare la sfida contro i nerazzurri, mentre in tv e sui giornali non si faceva altro che parlare di un nuovo allenatore. L’ex Lille, però, devo provare a trovare la concentrazione giusta per affrontare un match più che complicato come quello contro i nerazzurri.

Per l’occasione Fonseca non potrà contare su Davide Calabria. Il terzino, infatti, si è fermato per un affaticamento all’adduttore.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI