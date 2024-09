Non solo Fonseca: “Via anche Ibra”, in casa Milan è bufera totale

Zlatan Ibrahimovic al centro delle discussioni in casa Milan: in caso di realizzazione dello scenario peggiore, a questo punto tutto potrebbe accadere

Al Milan non speravano di certo di vivere un momento di questo tipo. Paulo Fonseca, presentato come un tecnico offensivo e da un certo punto di vista innovativo, non ha minimamente mostrato nulla, né in Serie A né tantomeno in Champions League.

Ecco perché a questa situazione delicata dovranno rispondere soltanto i calciatori, nessun altro. Del resto, la ‘colpa’ di tutto ciò reca soltanto la loro firma, in quanto almeno fino a questo momento non hanno rispettato le aspettative dei tifosi, complicandosi la vita più di una volta.

Zlatan Ibrahimovic, a poche ore dal derby, ha voluto sporcarsi le mani, ha parlato con tutta la squadra sul campo di allenamento di Milanello e ha promesso fiducia nei confronti di Fonseca. Non un qualcosa di scontato, ma Il minimo indispensabile per un dirigente finito nell’occhio del ciclone per alcune sue dichiarazioni piuttosto pesanti (“io sono il boss” oppure “comando io”).

Milan, Ibrahimovic bersagliato dai tifosi

In tutto questo i tifosi stanno prendendo, in parte, le difese dei calciatori e accusando proprio Ibrahimovic, per via del suo atteggiamento a volte fin troppo sopra le righe o comunque non consono al ruolo che RedBird (quindi Gerry Cardinale) gli ha donato senza mai aver fatto esperienza nel campo dirigenziale. Ecco perché lo svedese sta diventando il principale bersaglio dei tifosi, soprattutto sui social media.

A poche ore dal derby, Ibrahimovic ha dimostrato sicuramente vicinanza alla squadra e a Fonseca. Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, avrebbe persino parlato loro a cuore aperto, dicendo che l’unica cosa da fare al momento è rimanere uniti di fronte alle avversità. Ma, evidentemente, queste parole non riscaldano il cuore dei tifosi. Sui social in molti oramai non fanno altro che accusare Ibra, invitandolo persino alle dimissioni.

Uno scenario questo paventato, durante una diretta di Controcalcio, dal noto youtuber di fede rossonera Luca Cohen, il quale non solo ha accusato Ibrahimovic di essere il responsabile principale del momento, ma lo ha anche ritenuto inadatto al ruolo che svolge al Milan. Insomma, dopo il caso ‘ammutinamento’ di Theo e Leao e le dichiarazioni dello stesso ex centravanti contro Boban, i tifosi del Milan non possono fare altro che sperare in un derby all’altezza del suo nome.