Sta succedendo di nuovo, i tifosi del Milan stentano a crederci

Ecco cosa sta accadendo proprio in queste ore. Il Milan è pronto a cambiare rotta: i tifosi sono così in attesa della svolta

Il Milan è chiamato a preparare il derby in un clima davvero surreale. Il Diavolo è uscito dal match contro il Liverpool con le ossa rotte e in questi giorni non si fa altro che parlare del dopo Paulo Fonseca.

L’avventura del tecnico portoghese appare davvero al capolinea e solo un miracolo potrebbe salvarlo. A San Siro, a guidare la squadra, contro l’Inter, ci sarà ancora lui, poi – se le cose dovessero andar male – toccherà alla dirigenza scegliere la nuova guida.

In questi giorni è partito il casting e i nomi che stanno circolando sono davvero tanti. Una scena già vista in primavera, quando il Diavolo era alla ricerca del dopo Stefano Pioli. Tanti rumors, prima dell’annuncio di Paulo Fonseca. Al momento, però, una scelta il club non l’ha presa anche perché in via Aldo Rossi le idee non sembrano essere allineate, come è già successo in passato.

Milan, tre tecnici per una panchina: Allegri in pole

Secondo quanto scritto da Maurizio Pistocchi, attualmente i candidati alla successione di Paulo Fonseca sarebbero tre e in pole ci sarebbe Massimiliano Allegri, considerando il più adatto a restituire alla squadra quella solidità difensiva, che manca ormai da tempo.

E’ un profilo ben visto dal presidente Scaroni – sottolinea il giornalista -, meno dalla proprietà a causa del suo alto stipendio. C’è poi la corrente che spinge per Maurizio Sarri, che appare il più adatto alla rosa rossonera, avendo la possibilità di continuare a giocare con il 4-3-3 e chiaramente costerebbe meno del collega italiano. Un’altra possibilità è quella di Igor Tudor, che la scorsa stagione è subentrato proprio a Sarri sulla panchina della Lazio. Il croato è il preferito di Zlatan Ibrahimovic. Con l’ex Verona ci sarebbe un cambiamento epocale, visto che si giocherebbe con la difesa a tre come ai tempi di Zaccheroni. In queste ore emergono così i nomi di tre allenatori, che confermano come all’interno del Milan non ci sia unità di pensiero. D’altronde non c’è mai stata, anche se in primavera, poi, si decise di puntare su Paulo Fonseca, un profilo che di certo non era il preferito di Zlatan Ibrahimovic, che avrebbe fatto altre scelte. Vedremo adesso quale sarà la decisione finale.