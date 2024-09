Tra miracoli e clean sheet: Devis Vasquez e l’inevitabile riscatto, quanto incassa il Milan dall’Empoli

Empoli protagonista di questo avvio e Vasquez è uno dei migliori: vicino il riscatto, quanto incassa il Milan dalla cessione

Piazzare gli esuberi a qualsiasi condizione. Se il mercato del Milan in entrata è stato appena sufficiente, non si può dire lo stesso di quello in uscita. L’esempio Pierre Kalulu è quello più evidente: ceduto con formula favorevole, e addirittura alla Juventus, una diretta rivale. Il difensore francese si è già messo in luce con una prova di alto livello contro il PSV in Champions.

A lui si aggiunge certamente anche Daniel Maldini, passato al Monza con la stessa formula di Brescianini al Frosinone: cessione a titolo definitivo a costo zero ma con il 50% della futura rivendita. Oltre alle operazioni di mercato in sé, entrambe le scelte non convincono perché parliamo di due giocatori che sarebbero tornati parecchio utili al Milan. Questione di liste, dicono, ma il dubbio resta: Emerson Royal è davvero meglio di Kalulu? E piuttosto che Maldini, non si poteva vendere qualcun altro? Considerazioni sparse che non avranno mai risposta. Chi, invece, non avrebbe sicuramente trovato spazio è Devis Vasquez, ceduto all’Empoli dopo il prestito all’Ascoli. Stavolta prestito con diritto di riscatto. E anche qui, tante perplessità.

Vasquez all’Empoli a titolo definitivo, le cifre del riscatto

Vasquez è arrivato al Milan nel gennaio 2023 fra lo stupore generale. All’epoca c’erano Paolo Maldini e Frederic Massara ed entrambi furono molto criticati per questo acquisto. A quanto pare, però, non avevano sbagliato nemmeno questo. E la prova lampante sono le prestazioni che sta offrendo con la maglia dell’Empoli in questo inizio di stagione.

Tre clean sheet in cinque partite e tanti miracoli; gli ultimi ieri a Cagliari, dove i toscani hanno vinto la loro seconda partita in campionato. Un inizio incredibile dell’Empoli, a quota 9 punti e in zona Champions. E il merito è anche di Vasquez, autore di una serie di parate davvero di grande livello. L’idea di cederlo, a differenza degli altri due, è sicuramente giusta: fra la certezza Maignan e la bella speranza Torriani, per lui non c’era spazio. Il problema, se così vogliamo chiamarlo, sono le cifre. L’Empoli sta già pensando di acquistarlo a titolo definitivo e potrà farlo per meno di un milioni di euro (900mila). Il Milan per lui ha conservato una clausola di rivendita del 10%, ormai classica nelle cessioni del club rossonero. A breve l’operazione potrebbe essere conclusa: inevitabile visto che c’è la netta sensazione che Vasquez sia un potenziale portiere top. I rossoneri passeranno all’incasso a breve con il rimpianto che forse si poteva portare a casa qualcosa in più.