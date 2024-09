Calhanoglu infiamma il derby: è subito bufera

Hakan Calhanoglu decide di provocare i tifosi del Milan sui social a poche ora dal calcio di inizio. Il suo messaggio è inequivocabile

Manca sempre meno al derby di Milano. Un derby che ci darà indicazioni importanti sul futuro di Paulo Fonseca. Per il tecnico portoghese è di fatto un’ultima spiaggia e un’eventuale sconfitta potrebbe portarlo all’esonero. Il casting per la panchina è d’altronde già partito, con la pista ‘italiana’ che sta prendendo sempre più piede.

Maurizio Sarri è un candidato importante, ma sullo sfondo resta Massimiliano Allegri e soprattutto Igor Tudor. Il croato conosce molto bene la Serie A e piace a Zlatan Ibrahimovic. Ma è presto per parlare di futuro della panchina, la testa ora è chiaramente alla partita, che Fonseca ha deciso di giocare, giustamente, con le proprie idee e una squadra super offensiva. Ormai d’altronde manca poco e a far discutere in queste ore ci sono le scelte del portoghese che è indirizzato a schierare insieme Leao, Abraham, Morata e Pulisic. Parlare di azzardo è poco, considerando i pochi giocatori difensivi nel possibile undici titolare. Oltre ai centrali, possiamo considerare Fofana come uno dei due centrocampisti che darà manforte dietro. Lo farà meno, invece, Reijnders, ma anche i terzini sono più bravi ad attaccare che a difendere. I tifosi, dunque, incrociano le dita, ma temono una disfatta epocale.

Derby, Calhanoglu provoca i tifosi del Milan

Ma le polemiche in queste ore ci sono anche per quanto fatto da Hakan Calhanoglu. Il turco, che in questi anni ha spesso invitato tutti a tenere i toni bassi, ha deciso stavolta di provocare i tifosi del Milan. E’ bastato un post sui social, sul proprio profilo Instagram, per fare arrabbiare proprio tutti.

Il centrocampista, come si può vedere, ha, infatti, postato una foto sulle proprie storie in cui ricorda a tutti la partita di stasera: sullo sfondo troviamo la squadra dell’Inter, colorata di nerazzurro; in primo piano, invece, ecco due stelle gialle e una rossa, che di fatto vanno a sostituire il nome delle due club. Come a sottolineare e a ricordare a tutti che è stata l’Inter a conquistare il ventesimo Scudetto, per prima. Un messaggio che infiamma il derby a poche ore dal calcio d’inizio. A giocare in casa, stasera, saranno i nerazzurri, ma siamo certi che la Curva Sud dedicherà una particolare accoglienza all’ex giocatore del Diavolo, da sempre visto come un traditore, per il suo passaggio all’altra sponda del Naviglio.