Colpo a zero dalla Juve: Allegri lo porta a Milanello

Il Milan guarda in casa Juventus per il futuro, in caso di ritorno di Allegri occhio al colpo a zero dai bianconeri

Situazione assai delicata, per il Milan, che nel derby di questa sera deciderà gran parte del suo prossimo futuro. Fonseca si gioca la panchina, in una stracittadina in cui i rossoneri partono decisamente sfavoriti e con il peso degli ultimi sei confronti diretti persi. Non lo scenario ideale, ma si sa anche che il derby è il match in cui i pronostici, a volte, possono essere sovvertiti.

Se così non dovesse essere e per il Milan dovesse arrivare un’altra sconfitta, l’esonero sarebbe praticamente certo. Con il Milan che sta già valutando diversi nomi come possibili successori del portoghese. Uno di questi è Massimiliano Allegri, in attesa di una nuova panchina dopo aver concluso la sua lunga esperienza alla Juventus.

Una ipotesi, quella del ritorno del livornese, stuzzicante, dopo l’addio in malo modo oltre dieci anni fa ai rossoneri. Allegri porterebbe in dote un calcio diametralmente diverso rispetto a quello che ha provato a mettere in essere Fonseca, fin qui con poco successo, ma con una promessa di maggior solidità, almeno in teoria, per provare a restituire competitività a una squadra che approcciava questa stagione con grandi ambizioni, che per adesso sono già piuttosto costrette al ribasso.

Vedremo cosa accadrà e quale sarà, alla fine, la decisione della dirigenza milanista, che sta vagliando come detto, oltre ad Allegri, anche altri profili. Ma con il ritorno dell’ex, potrebbe anche esserci qualche innesto interessante in prospettiva dalla Juventus, in particolare un intrigante parametro zero a giugno.

Milan, Allegri porta con sé il ‘fedelissimo’ Danilo

A Torino, non sta vivendo un bel periodo Danilo, che in questa prima fase di stagione ha trovato davvero poco spazio. Il brasiliano è uno dei superstiti del vecchio gruppo, ma Thiago Motta sta puntando su altre scelte.

Tutto questo, potrebbe far sì che il difensore, jolly utilizzabile come centrale, braccetto, terzino e anche mediano, decida di non rinnovare il suo contratto in scadenza con i bianconeri. E a quel punto, un Allegri in circolazione in Serie A rappresenterebbe per lui una attrattiva da considerare. Per il Milan, ci sarebbe finalmente l’innesto d’esperienza che ci voleva in retroguardia, per una squadra che pare promettente sì ma anche assai acerba.