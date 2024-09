Colpo Dybala a gennaio, affare a sorpresa: ci siamo

Paulo Dybala è pronto a cambiare maglia nel corso del calciomercato di gennaio. La decisione è stata presa da tempo

L’acquisto di Soule dalla Juventus, era stato già un segnale più che chiaro sul futuro di Paulo Dybala. L’attaccante di Laguna Larga non rientra più nei piani della Roma e non certo per una questione tattica.

D’altronde le qualità dell’ex bianconero, non possono essere messe in discussione, ma l’attaccante costa davvero troppo alle casse giallorosse. Così in estate c’è stato il tentativo di convincerlo a trasferirsi in Arabia Saudita. Un tentativo saltato proprio sul traguardo perché l’offerta presentata ai giallorossi è stata ritenuta troppo bassa. Dybala è quindi rimasto nella Capitale, ma ora la sua gestione non appare alquanto semplice.

Fino a questo momento le partite giocate sono state quattro, di cui due dal primo minuto. Per comprendere meglio la questione Dybala vanno, però, ricordati gli accordi stipulati al momento del suo arrivo, che rischiano di mettere spalle al muro la Roma. La Joya, lo ricordiamo, ha, infatti, un contratto in scadenza il 30 giugno 2025, ma una clausola permette il rinnovo automatico di un’altra stagione, a oltre sette milioni di euro netti, qualora giochi il 50% delle gare (almeno di 45 minuti) da quando è sbarcato nella Capitale. Mancherebberocosì una quindicina di presenze, o poco più, per il prolungamento. Un prolungamento, che per i costi, la Roma vorrebbe evitare. Non è da escludere, quindi, che Dybala cambi aria nel corso del mercato di gennaio.

Dybala al Milan, un’idea con Allegri

L’Arabia Saudita è un’ipotesi che al momento va scartata, anche perché la moglie è poco propensa ad un cambiamento di vita del genere e poi Dybala ha ancora voglia di Nazionale. Giocare in un campionato competitivo lo aiuterebbe maggiormente a farsi notare dall‘Argentina.

L’ex Palermo potrebbe così restare ancora in Europa, magari a cifre più basse, ma in una squadra che gli possa dare la giusta visibilità e magari i palcoscenici che merita uno con la sua classe. Chissà, quindi, che il Milan non possa diventare un’opportunità nel corso del mese di gennaio, soprattutto se a sedere sulla panchina del Diavolo ci fosse davvero quel Massimiliano Allegri di cui si sta parlando tanto ormai da giorni. E’ chiaramente una suggestione, ma Milan e Roma hanno dimostrato, con l’affare che ha portato Abraham in rossonero e Saelemaekers in giallorosso, di avere ottimi rapporti. Le proprietà, d’altronde, sono entrambe americane e un accordo potrebbe essere trovato, se ci fosse la volontà di tutti di arrivare a dama.