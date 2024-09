Esonero Fonseca, la decisione del club spiazza totalmente i tifosi

Il futuro di Paulo Fonseca sotto la lente d’ingrandimento, il Milan ha preso la sua decisione: i tifosi non riescono a crederci

Un inizio di stagione horror per il ‘Diavolo’. Il Milan ha scelto Paulo Fonseca per tentare di ripartire da un progetto vincente. Da Via Aldo Rossi la convinzione che il tecnico portoghese fosse la carta giusta da giocare era forte: adesso, dopo 4 partite e con 5 punti in classifica, tutto sembrerebbe essere cambiato.

Fonseca in bilico, le valutazioni vanno avanti da ormai diversi giorni e le voci sul possibile esonero dell’ex Lille si fanno ora dopo ora più insistenti. Si è parlato di Massimiliano Allegri, al momento libero da ogni vincolo contrattuale e che – pare – sia ben volentieri pronto a vivere una nuova avventura sulla panchina rossonera. Occhio, poi, anche a Maurizio Sarri. L’allenatore napoletano già in estate aveva ‘lamentato’ il non essere stato preso in considerazione da grandi club come quello rossonero che ha poi puntato proprio su Fonseca.

Dopo la bruttissima prestazione contro il Liverpool il destino di Fonseca pare ormai segnato. O quasi. Il Derby della Madonnina come ultima, ultimissima tappa per l’ex romanista che a questo punto ha poche carte da pescare dal suo mazzo per tentare di tenersi stretta la panchina del Milan. A questo punto, però, i vertici di Via Aldo Rossi sembrerebbero vicini ad una decisione davvero incredibile. I tifosi del Milan stentano a crederci: sta per succedere davvero.

Addio Fonseca: decisione pazzesca del Milan

A poche ore dal fischio d’inizio di Inter-Milan il fulcro dei pensieri dei tifosi rossoneri rimane concentrato sul futuro della panchina del ‘Diavolo’. Fonseca trema, le alternative non mancano. E intanto la dirigenza è pronta a spiazzare tutti con una decisione semplicemente pazzesca.

Dai vertici di Via Aldo Rossi sembra essere arrivata – seppur in evidente ritardo – la consapevolezza che Paulo Fonseca non sarebbe stato la scelta ideale per il nuovo progetto che ha in mente Cardinale. Una squadra confusa, fragile e senza idee: così non si potrà continuare ad andare avanti. Ed è per tale ragione che alla fine il tecnico lusitano dovrebbe essere esonerato anche se il Milan dovesse uscire indenne dalla super sfida contro l’Inter campione d’Italia in carica. Una decisione forte ma, evidentemente, inevitabile.

A questo punto pare proprio che nulla possa salvare Fonseca e che il Milan, d’altro canto, sia già andato oltre valutando il prossimo allenatore. Una via ormai intrapresa che difficilmente cambierà, il ‘Diavolo’ è pronto a scaricare Fonseca e a ripartire. Per tornare a viaggiare a ritmi da alta classifica, magari da Scudetto.