Fonseca, sorpresa nella formazione per Inter-Milan: tifosi spiazzati

L’allenatore portoghese potrebbe fare un cambiamento nello schieramento in vista del derby: potrà mettere in difficoltà Inzaghi?

La Serie A è arrivata alla quinta giornata e per il Milan c’è già una partita che conta tantissimo. Contro l’Inter si potrebbe persino decidere il futuro di Paulo Fonseca.

Più fonti giornalistiche hanno ribadito che esiste la possibilità che società rossonera decida di esonerare il tecnico portoghese in caso di sconfitta nel derby. Dopo il brutto KO contro il Liverpool in Champions League, ci si aspetta una reazione importante da parte della squadra. È il momento di tirare fuori l’orgoglio e dare tutto sul campo, finora il Diavolo ha deluso sotto ogni punto di vista: atteggiamento, gioco e risultati. È necessaria una netta inversione di rotta per evitare che i nerazzurri vincano il settimo confronto cittadino consecutivo.

Milan, la possibile formazione anti Inter

Rispetto a Milan-Liverpool, sarà interessante vedere quale sarà l’undici titolare che Fonseca deciderà di impiegare contro l’Inter. Probabilmente ci sarà qualche cambiamento.

Secondo quanto spiegato da Sky Sport, nell’allenamento di sabato a Milanello ci sono state prove di 4-4-2 con Alvaro Morata affiancato da Tammy Abraham in attacco. Sulle corsie laterali Christian Pulisic a destra e Rafael Leao, quindi il modulo può diventare un 4-2-4 in fase offensiva. In mediana, invece, Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders. Panchina per Ruben Loftus-Cheek, quindi.

In difesa dovrebbe esserci il ritorno di Matteo Gabbia come titolare, con Fikayo Tomori che sembra in vantaggio su Strahinja Pavlovic per l’altro posto al centro. Sulla corsia destra non ci sarà Davide Calabria, fermato da un infortunio, ed è scontato l’utilizzo di Emerson Royal. A sinistra, ovviamente Theo Hernandez. Quest’ultimo indosserà la fascia da capitano e sarà uno dei giocatori più attesi: è al sesto anno di Milan e pretende un contratto ricco per rinnovare, dunque deve dimostrare di meritarlo.

L’indiscrezione sulla formazione del Milan ha fatto venire non pochi dubbi, dato che c’è il rischio di avere una squadra troppo a trazione offensiva. Due centravanti e due ali d’attacco non troppo dedite al ripiegamento difensivo; più Reijnders a centrocampo, non esattamente un recuperatore di palloni. In mediana si correrebbe il rischio di