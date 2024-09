Il dolore è ancora grande, Sinner non riesce a superarlo

Non c’è pace per Jannik Sinner che proprio non riesce a dimenticare il passato: quello che è successo lo ha lasciato senza parole.

Non solo rettangolo di gioco per Jannik Sinner che in questo periodo ha dimostrato di avere anche altre passioni oltre al tennis. Appuntamento a Milano con il numero uno del ranking che nelle scorse ore ha deciso di assistere alla settimana della moda. Qualche distrazione è ciò che ci vuole per il campione che continua ad essere amareggiato a causa degli ultimi avvenimenti.

Sinner prima era un ragazzo prodigio ma ora si è trasformato nel nemico numero uno per molti esperti di tennis e colleghi che continuano a puntare il dito contro di lui. Tutta colpa delle accuse di doping, cadute praticamente subito, che lo hanno coinvolto a margine della vittoria degli Indian Wells. Lì il talento altoatesino è risultato positivo ad una sostanza proibita e da quel momento in molti hanno gridato allo scandalo.

Di scandaloso c’è però ben poco visto che si è trattato di doping accidentale, questo è stato il responso definitivo emesso dal Tribunale competente. Ciononostante, il passato continua a bruciare per Sinner che ha deciso di confessare a tutti quello che è il suo più grande rammarico.

Sinner distrutto, la confessione spiazza tutti

Ad appena 23 anni, li ha compiuti lo scorso 16 agosto, Sinner ne ha già vissute di tutte i colori, dai trionfi alle polemiche non si è fatto mancare nulla, ma c’è però qualcosa che ancora gli manca. Se potesse tornare indietro il campione di San Candido farebbe di tutto per partecipare alle scorse Olimpiadi, aver saltato la kermesse parigina è stato un duro colpo per lui.

A raccontare la verità è stato lo stesso Sinner che, durante un evento dedicato alle prossime Olimpiadi invernali che si terranno in Italia, precisamente tra Milano e Cortina d’Ampezzo, ha colto la palla al balzo per parlare dell’ultima estate di grande sport. Il divertimento in terra francese non è mancato ma con il numero uno del tennis presente, lo spettacolo sarebbe stato addirittura migliore.

“Quest’anno era l’obiettivo più grande” ha ammesso il campione che non vuole però scoraggiarsi, non è nel suo stile, e ha già messo nel mirino il prossimo appuntamento. Prima, però, tutti gli occhi saranno puntati su Milano-Cortina del 2026, lì ci sarà anche l’altoatesino ma come ospite d’onore. Secondo le ultime indiscrezioni potrebbe essere lui a portare la fiaccola.