Milan, arriva Sarri: due big esultano per la scelta

Il Milan pensa a Sarri come sostituto di Fonseca, due big della rosa esultano: hanno già lavorato con lui

Il derby contro l’Inter come un dentro o fuori. Per Paulo Fonseca l’avventura al Milan è iniziata come peggio non si poteva: pessimi risultati – una sola vittoria su cinque partite – e un gioco che non convince. La sensazione è che non ci sia troppa convinzione da parte della squadra in quello che gli viene chiesto di fare ed è per questo che, forse, la società sta valutando un cambio.

In caso di sconfitta, o anche di brutto pareggio, contro i nerazzurri, il Milan potrebbe quindi decidere di esonerare il portoghese, così da intervenire subito e provare a rimettere in piedi la stagione. Il nome più caldo in assoluto è quello di Maurizio Sarri (anche se non si escludono altre piste come quella che porta a Igor Tudor), una delle soluzioni preferite anche dai tifosi: perché è italiano, perché cura con attenzione la fase difensiva e perché conosce bene il campionato. Inoltre, lui verrebbe di corsa: in passato è stato vicino al Milan più volte e adesso potrebbe finalmente realizzare questo obiettivo. In rossonero ritroverebbe anche due vecchie conoscenze.

Sarri al Milan, godono anche due giocatori

Dopo l’exploit con il Napoli, Sarri ha avuto la possibilità di allenare il Chelsea per una sola stagione. Un anno tra l’altro vincente perché riuscì a portare a casa l’Europa League. In quella squadra, oltre a Olivier Giroud che non è più rossonero, c’erano anche Alvaro Morata e Loftus-Cheek.

Lo spagnolo non ha vissuto un gran momento della carriera in quel periodo, ma Sarri c’entra poco. Anzi, l’allenatore ha sempre speso parole di elogio per lui, definendolo come “un attaccante perfetto per il mio gioco“. Un suo arrivo quindi sarebbe comunque molto gradito allo spagnolo, che ha superato quella fase difficile a suon di gol e trofei. Loftus-Cheek con Sarri ha vissuto il miglior anno della sua carriera dal punto di vista realizzativo prima della stagione scorsa: 10 gol segnati e un utilizzo, quello da mezzala destra, che lo ha valorizzato a più non posso. Il tecnico lo avrebbe fortemente voluto anche alla Lazio ma non ci è mai riuscito. Di recente ha parlato benissimo di lui alla Gazzetta dello Sport, spiegando che, secondo lui, è appunto una mezzala di centrocampo con caratteristiche fisiche e tecniche molto importanti.