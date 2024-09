Quasi al Milan, ora Lopetegui rischia l’esonero in Premier: un italiano per sostituirlo

Un tecnico che era stato molto vicino alla panchina rossonera potrebbe rischiare l’esonero: al suo posto non è escluso l’arrivo di un altro tecnico nome al Diavolo.

La decisione del Milan di puntare su Paulo Fonseca per sostituire Stefano Pioli aveva generato tanti dubbi e anche tante critiche. Tra la tifoseria c’era la convinzione che bisognasse puntare su un profilo diverso, ingaggiando un allenatore già vincente e affermato oppure uno dei migliori “emergenti”.

Non è un segreto che molti milanisti volessero Antonio Conte, in realtà non considerato davvero, come ammesso da Zlatan Ibrahimovic. E altri nomi graditi erano quelli di Thiago Motta e Roberto De Zerbi, finiti rispettivamente alla Juventus e al Marsiglia. Ma ce n’era un altro che la società rossonera ha preferito a loro, oltre allo stesso Fonseca: Julen Lopetegui. Per diverse settimane si è parlato di lui come il favorito per la panchina e a un certo punto sembrava davvero tutto fatto. Poi le cose sono andate diversamente.

Lopetegui, brutta partenza col West Ham

La tifoseria del Milan si era esposta in maniera molto decisa contro l’eventuale ingaggio di Lopetegui. Dopo alcune riflessioni, la dirigenza ha deciso di accantonare lo spagnolo e di puntare su Fonseca. L’ex di Real Madrid, Siviglia e Wolverhampton ha comunque trovato una sistemazione trasferendosi al West Ham, dove ha sostituito David Moyes.

Non è iniziata bene l’avventura di Lopetegui sulla panchina degli Hammers, che con lui alla guida hanno avuto un pessimo inizio di Premier League: 4 punti nelle prime 5 giornate. Hanno perso le prime tre partite casalinghe, cosa che non era mai successa prima nella storia del club. Un record negativo che non aiuta il tecnico basco, la cui squadra concede tanto in fase difensiva e crea poco in quella offensiva. Ci sono tanti problemi e la dirigenza del West Ham sta già riflettendo su un eventuale esonero.

Per rimpiazzare Lopetegui stanno già trapelando dei nomi, uno di questi è Maurizio Sarri, a sua volta accostato alla panchina del Milan in questi giorni. L’allenatore toscano preferirebbe allenare in Serie A e sta attendendo gli sviluppi della situazione in casa rossonera. In passato ha già allenato a Londra, il Chelsea, quindi non bisogna neppure escludere che possa valutare una nuova esperienza in Premier League. Ad oggi, la sua priorità è l’Italia. Vedremo cosa succederà.