Se lo prende Pioli, il primo colpo è in casa Inter

Pioli si è trasferito in Arabia Saudita e sta già pensando a qualche possibile acquisto nella prossima sessione di calciomercato: uno potrebbe arrivare da Milano.

Dopo un periodo di indiscrezioni si è concretizzato il passaggio di Stefano Pioli sulla panchina dell’Al Nassr. Prima esperienza all’estero per l’ex allenatore del Milan, che era stato anche preso in considerazione dalla Roma in seguito all’esonero di Daniele De Rossi.

L’allenatore emiliano ha rispettato l’accordo preso con il club saudita e non ha cambiato idea, accettando quindi di intraprendere un’avventura nella Saudi Pro League. Si tratta indubbiamente di una delle squadre più forti del campionato e pertanto c’è il potenziale per puntare a vincere dei trofei. Il giocatore più rappresentativo è Cristiano Ronaldo, però ci sono anche altri volti noti in organico: Bento, Mohamed Simakan, Aymeric Laporte, Marcelo Brozovic, Otavio, Talisca e Sadio Mané. Nell’ultimo mercato estivo sono arrivati pure i giovani brasiliani Wesley e Angelo.

Pioli e la campagna acquisti dell’Al Nassr

Secondo le indiscrezioni trapelate, Pioli percepirà uno stipendio netto annuo da 10 milioni di euro fissi più 2 di bonus. Ha firmato un contratto fino al 2026 con opzione per un altro anno. Lo ha fatto dopo aver siglato la risoluzione contrattuale con il Milan, al quale era legato fino a giugno 2025. Per i rossoneri un buon risparmio, visto che tra lui e il suo staff c’era una discreta spesa a bilancio.

Pioli ha iniziato la sua esperienza all’Al Nassr con una vittoria nella Saudi Pro League: 3-0 in trasferta contro l’Al Ettifaq di Steven Gerrard. Partita sbloccata al 33′ da un calcio di rigore di Cristiano Ronaldo, poi nel secondo tempo ci hanno pensato Al Najdi e Talisca a chiudere i conti. Con questo risultato la squadra sale a 8 punti in 4 giornate di campionato. L’obiettivo è vincere il titolo: l’ultimo trionfo risale alla stagione 2018/2019 con Rui Vittoria allenatore.

Per Pioli non sarà una passeggiata battere le principali rivali (Al Hilal, Al Nassr e Al Ahli), però ha una rosa che gli permette di ambire a poterlo fare. A gennaio 2025 apre anche una nuova finestra del calciomercato e sarà interessante vedere se l’Al Nassr farà qualcosa. Secondo alcuni rumors, al nuovo allenatore della squadra saudita piacerebbe avere un rinforzo dall’Italia: nello specifico Francesco Acerbi, esperto difensore centrale dell’Inter. È un giocatore importante per Simone Inzaghi, quindi difficile immaginare il suo trasferimento a metà stagione. Diverso può essere il discorso in ottica estiva, visto che l’ex Lazio va in scadenza di contratto nel prossimo giugno.