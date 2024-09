Sgarbo da Pioli, i tifosi rossoneri stentano a crederci

L’ex tecnico rossonero, ora all’Al Nassr, è pronto a fare un dispetto al Milan: decisione clamorosa di Stefano Pioli

Sono stati cinque anni importanti per Stefano Pioli quelli vissuti al Milan. Un passo avanti nella carriera del tecnico di Parma che ha conquistato alla guida dei rossoneri il primo Scudetto della sua carriera. Pioli, adesso, ha però voltato pagina firmando un ricco contratto con l’Al Nassr fino al 30 giugno 2027.

Una scelta ambiziosa, economicamente e non solo. Il calcio arabo sta viaggiando spedito verso una crescita esponenziale, con diversi campioni che nel corso degli anni hanno preso la decisione di lasciare l’Europa per un campionato emergente come la Saudi Pro League. Cristiano Ronaldo su tutti, da qualche giorno uomo di Pioli, sul quale l’ex allenatore rossonero punterà totalmente in questa sua nuova avventura. In ottica calciomercato, però, le strade del tecnico emiliano e della sua ex società potrebbero però molto presto finire per incrociarsi.

Il Milan, sin dal suo addio, ha fatto tanto per Paulo Fonseca. Il destino dell’allenatore lusitano, al di là del derby, pare già segnato. Ma intanto acquisti come Fofana, Pavlovic, Emerson Royal, Morata e Abraham non possono e non devono essere messi in discussione. In tal senso, nei prossimi mesi, Pioli e l’Al Nassr potrebbero finire per valutare uno sgarbo non da poco alla dirigenza di Via Aldo Rossi: il colpo da capogiro lascerebbe i tifosi rossoneri senza parole.

Lo prende Pioli: assalto e Milan ko

Stefano Pioli ed il Milan, un rapporto che si è interrotto in via ufficiale solo da qualche settimana, nonostante il tecnico avesse ancora un anno di contratto e si vociferasse di un suo possibile ritorno in caso di esonero di Fonseca. Tutto finito, e ora Pioli punta un pilastro rossonero per rinforzare l’Al Nassr.

Si parla di Rafael Leao, che sta vivendo settimane davvero difficili in rossonero. Dalle contestazioni dei tifosi, per le prestazioni decisamente deludenti dell’ex Lille, passando per la questione cooling break – con Theo Hernandez – che sembra raccontare di un feeling mai sbocciato con Fonseca. Del suo addio, fino allo scorso agosto, si è parlato a lungo. Adesso potrebbe finire per diventare realtà, per mano proprio di Stefano Pioli. Il tecnico dell’Al Nassr starebbe infatti pensando di proporre al Leao il trasferimento in Arabia Saudita.

Una possibilità che, il prossimo giugno, potrebbe tramutarsi in realtà. Il Milan, nell’eventualità, punterebbe a trattenere il suo gioiello o a massimizzare dalla cessione del suo numero 10. Ancora non è chiara la cifra ma, secondo quanto trapelato da mesi a questa parte, difficilmente si scenderebbe sotto una richiesta a tre cifre. Leao, fino a questo momento, ha collezionato 5 presenze con 1 gol e 3 assist vincenti all’attivo.