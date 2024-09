Arrivano le dimissioni, colpo di scena in Serie A

Nuovo colpo di scena in Serie A: la dirigente ha deciso di lasciare il club rassegnando le proprie dimissioni, c’è il comunicato ufficiale

La situazione si è fatta scottante all’interno del club ed ora sono arrivate anche le dimissioni da parte della dirigente che ha deciso di farsi da parte dopo le forti polemiche che si sono susseguite negli ultimi giorni.

Inutile girarci intorno, la Roma si trova in un caos senza precedenti. L’esonero di De Rossi, arrivato nella giornata di mercoledì dopo il pareggio contro il Genoa, ha letteralmente fatto esplodere la contestazione da parte della tifoseria giallorossa che si è scagliata contro la società per aver fatto fuori una delle loro bandiere senza troppi complimenti.

L’ormai ex tecnico giallorosso aveva conquistato appena 3 punti in 4 partite, ma per i tifosi meritava non solo più tempo, ma anche un trattamento migliore da parte della dirigenza che invece lo ha esonerato con un freddo comunicato. Una ferita profonda e che ha fatto malissimo tanto a De Rossi quanto ai tifosi della Roma che non ha accolto per niente bene la decisione del club capitolino di sostituirlo poi con Ivan Juric.

In particolare, nel mirino dei tifosi è finita Lina Souloukou, Amministratore Delegato del club giallorosso, indicata come la principale colpevole dell’allontanamento di De Rossi a causa di alcune divergenze tattiche e di mercato. Nelle ultime ore si sono susseguite proteste ed insulti, tanto che l’AD è finita sotto scorta. Una situazione ingestibile per la Souloukou che ha sorpreso tutti, rassegnando le proprie dimissioni e dandola vinta ai tifosi giallorossi.

Roma, caos totale: si dimette l’AD Lina Souloukou

Tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, la Roma ha annunciato le dimissioni dell’Amministratore Delegato Lina Souloukou. L’AD giallorossa ha preso questa decisione dopo le forti proteste degli ultimi giorni da parte dei tifosi giallorossi che l’hanno addirittura costretta a finire sotto scorta per proteggersi da eventuali attacchi, considerati i pesanti insulti circolati via social e non.

La Roma ha accettato le dimissioni della Souloukou, ringraziandola per la sua dedizione “in una fase particolarmente critica per il club” ed augurandole il meglio per le future sfide professionali. Nonostante le forti proteste e relativi insulti di questi giorni, nel proprio comunicato la società ha fatto sapere come resti concentrata sulla crescita e sul successo della Roma, tenendo sempre a mente i valori che rendono “speciale” la squadra giallorossa.

Parole che hanno fatto comunque storcere il naso ai tifosi, visto che i valori di cui si parla era lo stesso De Rossi ad incarnarli ed invece è stato mandato via senza troppi complimenti. Il caos in casa Roma è totale e di certo non basteranno le dimissioni della Souloukou a calmare i tifosi che nel loro mirino hanno ora i Friedkin, proprietari del club giallorosso.