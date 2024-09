Fonseca non è da solo: altro esonero in arrivo in Serie A

Un’altra panchina può saltare in Serie A: dopo l’esonero di De Rossi e quello probabile di Fonseca, un altro tecnico è a forte rischio

Siamo soltanto alla sesta giornata di Serie A ma ci sono già panchine bollenti. Quella di Paulo Fonseca non è l’unica: ce n’è un’altra nel nostro campionato che potrebbe saltare nelle prossime ore. Nel nostro calcio non c’è troppo tempo a disposizione: le società e i tifosi chiedono tutto e subito e questo mette sempre gli allenatori in posizioni molto scomode.

In questo inizio di campionato ne è già saltata una, forse quella più inaspettata visto che poco fa aveva rinnovato il contratto a lungo termine. Dopo sole cinque partite, la Roma ha scelto di esonerare Daniele De Rossi, che aveva raccolto tre punti in quattro partite (tre pareggi e una sconfitta). Ma è chiaro che la scelta del club di mandarlo via non sia soltanto legata ai risultati: c’è qualcosa di più a livello di rapporti che ha portato a questa decisione. Al suo posto è arrivato Ivan Juric, l’ex Torino e Verona: un buon allenatore alle prese però con la sua prima grande panchina in carriera.

Serie A, un’altra panchina in bilico: è a rischio esonero

Oltre a quella della Roma, e in attesa di capire cosa succederà al Milan con Fonseca, c’è un’altra panchina che a breve potrebbe saltare ed è quella di Davide Nicola al Cagliari. I sardi sono ultimi in classifica e la sconfitta per 2-0 in casa contro l’Empoli, cioè una diretta rivale per la salvezza, è stata forse la goccia che farà traboccare il vaso.

I tifosi sono in contestazione, il presidente Giulini chiede scusa e nel frattempo difende l’allenatore, ma la situazione è bollente e, in caso di risultato negativo nella prossima partita (Cagliari in campo martedì in Coppa Italia contro la Cremonese) si potrebbe arrivare all’esonero. I tifosi chiedono a gran voce il ritorno di Claudio Ranieri, ma lui ha deciso di ritirarsi se non per una Nazionale. La società sta valutando le varie ipotesi in caso di cambio ma spera che Nicola possa dare una sterzata alla sua stagione. Il tecnico si conferma uno straordinario traghettatore quando c’è da subentrare e salvare una squadra, come accaduto lo scorso anno a Empoli; un po’ meno invece quando inizia la stagione. Il Cagliari è apparso davvero in grossa difficoltà in questo inizio ma tutto può ancora cambiare. Vedremo se Nicola riuscirà anche in questo miracolo o se, invece, sarà costretto ad un inevitabile destino.