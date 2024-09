Milan, le prove della svolta: la grigliata di venerdì e il gesto di oggi

Una doppia prova a Milanello che forse la squadra ha fatto un importante clic mentale: cosa è successo fra venerdì e oggi

La vittoria nel derby e quella svolta tanto attesa. Il Milan, dopo sei sconfitte consecutive, torna a trionfare nella stracittadina contro l’Inter e lo fa con grande merito. Paulo Fonseca, nonostante un ambiente difficile e le voci di un possibile esonero, ha preparato benissimo la partita e lo ha fatto con la forza delle sue idee, del suo coraggio e del suo orgoglio.

La scelta di schierare Morata e Abraham ha dato i suoi frutti: con loro due il Milan è stato più compatto e solido in fase difensiva e più pericoloso in quella offensiva (ma non con il 4-2-4 di cui si è tanto parlato). Un successo arrivato poi nella maniera più bella in assoluto: un gol nei minuti finali e segnato dal più milanista di tutti, Matteo Gabbia, un figlio del Milan e tifosissimo rossonero. Una vittoria che, come detto, può essere la svolta della stagione rossonera. L’importante però è confermarlo nelle prossime partite, a partire da Lecce. Una svolta mentale ancor prima che tecnico e tattica: la prova è quanto accaduto in settimana.

Milan, il retroscena di venerdì e cosa è successo oggi

Come raccontato da Sky Sport, venerdì, giorno di pre vigilia, Fonseca ha deciso di organizzare una grigliata a Milanello con tutta la squadra coinvolta: giocatori e staff. Tutti insieme, per prepararsi al meglio in vista dell’importante evento di San Siro. Un modo come un altro per fare gruppo, e da quello che si è visto in campo forse qualcosa in più ha portato.

Il Milan, grazie anche all’innesto di giocatori come Morata e Abraham che trascinano e fanno gruppo, ha dato l’impressione di essere una squadra compatta. Lo abbiamo visto anche durante l’esultanza al gol di Gabbia con Morata ed Emerson Royal ad abbracciare Fonseca. Insomma, immagini bellissime. Che danno gioia e anche carica in vista del futuro. E che il Milan possa aver avuto una svolta dal punto di vista mentale lo si può notare anche da quanto accaduto oggi. Secondo Sky Sport, il tecnico aveva concesso una giornata di riposo ma invece in tantissimi si sono presentati comunque a Milanello. Palestra, massaggi e scarico: i rossoneri vogliono stare sul pezzo e lo hanno dimostrato con questa bella iniziativa. Un gran modo per rispondere alle numerose critiche ricevute in questi giorni su una mancanza di atteggiamento e di orgoglio per la causa rossonera.