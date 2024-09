Nessuno come Pulisic: il dato è impressionante, ma c’è un problema

Christian Pulisic è il protagonista assoluto di questo inizio di stagione. Nonostante un avvio complicato il suo apporto non è mai mancato

E’ stato un avvio di stagione alquanto complicato per il Milan, che ieri però ha conquistato il derby, facendo esplodere di gioia tutti i tifosi rossoneri. La vittoria contro l’Inter può davvero essere la svolta, ma sarà il campo a dirlo, già a partire da venerdì, quando a San Siro arriverà il Lecce.

Il Diavolo, tornato in paradiso, chiaramente, si gode il momento, ma bisogna lavorare ancora duro e non abbassare la guardia. Chi non lo ha mai fatto in questo scorcio di stagione è sicuramente Christian Pulisic, valore aggiunto del Milan. Non è certo un caso se anche ieri sia stato l’americano a sbloccare la partita dopo pochi minuti. L’ex Chelsea, un po esterno, un po’ trequartista, ma anche mezzala, ha trovato il suo quarto centro. Martedì aveva illuso i tifosi contro il Liverpool e in precedenza aveva segnato anche contro il Venezia e il Parma, oltre a realizzare due assist.

Sono, dunque, i numeri a dirci quanto Christian Pulisic abbia iniziato bene, ma c’è chiaramente tanto altro. L’americano sta, così, confermando quanto di buono fatto lo scorso anno, quando è arrivato in doppia doppia cifra, con 15 gol e 11 assist.

Pulisic come Lautaro Martinez: numeri da capogiro

Chi criticava il suo acquisto si è dunque sbagliato di grosso. Preso dal Chelsea per una cifra sui 20 milioni di euro, l’americano è tornato il giocatore ammirato in passato.

La scommessa della dirigenza rossonera è stata già ampiamente vinta e c’è un altro dato impressionante, riportato da OptaPaolo, che conferma la grandezza di Pulisic: “A partire dalla scorsa stagione, nessun giocatore di Serie A ha preso parte a più gol dell’americano tra tutte le competizioni. 31 volte (19 reti e 12 assist), come Lautaro Martinez (27 gol e 4 assist)“.

A Christian Pulisic, però, non chiedetegli di diventare un leader fuori dal campo. Paulo Fonseca, in conferenza stampa, ha bocciato questa ipotesi: “Non può esserlo perché per farlo parlare dobbiamo inserire il gettone”, ha commentato il tecnico, sorridendo.