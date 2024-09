Non solo Fonseca, altro addio in arrivo: polveriera Milan

Non c’è solo Paulo Fonseca a rischio addio in casa Milan ma un altro big è pronto a salutare i rossoneri molto presto.

L’inizio di stagione difficile ha messo a serio rischio la posizione di Paulo Fonseca in casa Milan ma il portoghese non è l’unico che rischia il posto in rossonero.

Dopo un buon precampionato la situazione in casa Milan si è fatta complicata in questa prima parte di stagione con Paulo Fonseca che sembra essere sempre più vicino all’addio ai rossoneri. La società però in queste ore si trova di fronte ad un’altra situazione difficile con un addio che potrebbe verificarsi nelle prossime ore. Il tecnico portoghese infatti non è l’unico allenatore a libro paga dei rossoneri che rischia la propria posizione.

Milan, non c’è solo Fonseca a rischio: altro addio possibile

Ad avere la panchina a rischio c’è anche Daniele Bonera con il Milan Futuro che nelle prime quattro giornate di campionato ha totalizzato solamente 2 punti. Un bottino davvero magro per la formazione sulla quale punta molto la società rossonera per cercare di portare nuovi talenti in prima squadra.

La partita di stasera che vedrà il Milan Futuro di scena a Rimini sarà già molto importante per Daniele Bonera che è chiamato ad un’inversione di tendenza se vuole puntellare la propria posizione alla guida della seconda squadra rossonera. Non è da escludere infatti che, in caso di cambio in panchina nella prima squadra, non si possa rivedere anche la posizione del classe 1981 alla sua prima esperienza da primo allenatore.

Una decisione che verrà ponderata dal Milan anche in base a quello che sarà il risultato della partita in Romagna. La scelta di lanciare la seconda squadra è arrivata dopo lunghe valutazioni ed i rossoneri sperano che talenti come Camarda, Zeroli e Bartesaghi possano crescere con calma in Serie C per poi essere chiamati in causa nella prima squadra quanto prima. Il tutto però deve essere accompagnato da risultati positivi con il club che non ha nascosto di puntare in pochi anni all’arrivo in Serie B.

La speranza per club e tifosi è che il giovane allenatore del Milan Futuro riesca ad invertire velocemente la tendenza andando a risalire in maniera rapida la classifica, cercando di puntellare quella che è la sua panchina in rossonero. La sfida di Rimini, di certo non facile, sa però già di ultima spiaggia per il tecnico.