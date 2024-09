Panchina Milan, arriva la sentenza definitiva: non ci sono più dubbi

La conferma più importante per Fonseca arriva da uno dei giocatori: l’annuncio da brividi del rossonero

Sono stati giorni molto difficili per Paulo Fonseca. Ha dovuto preparare un delicatissimo derby mentre all’esterno si parlava soltanto di un suo inevitabile esonero. I tifosi stessi erano pessimisti e c’era anche chi sperava in una sconfitta contro l’Inter per vederlo andar via. E invece, nonostante tutto, il mister è riuscito nell’impresa e a portare a casa la vittoria più importante.

Prima del derby, non si parlava d’altro che di possibili sostituti. Terzic, Sarri, Tudor e così via. Nel pre-partita del derby sono arrivate anche le dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic, che ha allontanato questa possibilità: “Se è fondamentale per il futuro di Fonseca? Assolutamente no, siamo concentrati solo su questa partita“. Dichiarazioni che, tra l’altro, sono state molto apprezzate dai tifosi anche per modi e un cambio di tono da dirigente vero e non più da calciatore. Fonseca, invece, alla vigilia, aveva parlato di un ambiente sereno e positivo in vista del derby, e in effetti il campo ha dimostrato che era tutto vero.

Fonseca, la conferma più bella: “Siamo con lui”

Il derby è stato deciso nei minuti finali da Matteo Gabbia, il più milanista di tutti. Nelle dichiarazioni post-partita ha speso anche belle parole proprio per Fonseca, che si è ritrovato di fronte una situazione molto complicata e che ha gestito da vero “leone”, come si è definito nella conferenza stampa di vigilia.

“Siamo sempre al suo fianco, al di là di quello che si dice fuori“, ha detto Gabbia ai microfoni di DAZN. Parole da leader, come sempre, quelle del difensore italiano, che ad oggi meriterebbe senza ombra di dubbio la Nazionale (in realtà meritava già di andare all’Europeo). Un’altra manifestazione di affetto e vicinanza al mister è visibile al momento del gol del difensore: mentre tutti andavano verso Matteo, Morata ed Emerson Royal sono andati ad abbracciare proprio l’allenatore. La dimostrazione che, a differenza di quanto scrivevano alcuni giornalisti, la squadra è pienamente con lui e lo sostiene. Ed è questa la conferma più importante. Adesso il Milan deve sfruttare l’abbrivio e mettere in fila un po’ di risultati positivi per la svolta definitiva a questa stagione. Con questo atteggiamento e con la voglia di dare tutto, allora si può.