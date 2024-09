Svelata la verità, ecco perché è saltato il colpo in casa Milan

Colpo saltato in casa Milan e adesso è stato finalmente svelato il motivo. L’annuncio ufficiale arriva dal dirigente

Il Milan ha chiesto informazioni ma senza andare troppo oltre. A quasi un mese di distanza dalla chiusura del calciomercato, è stato svelato un importante retroscena in merito ad un potenziale acquisto. I rossoneri hanno fatto delle scelte molto chiare in estate: avevano cinque obiettivi e li hanno raggiunti tutti, tranne uno.

Joshua Zirkzee era nei piani del club fin dai mesi precedenti ma non se n’è fatto nulla. Al suo posto è arrivato Alvaro Morata, dopodiché: da Pavlovic a Fofana, sono arrivati tutti quelli che la società voleva. E alla fine è stato accontentato anche Paulo Fonseca con l’acquisto in prestito di Abraham. In mezzo, poi, tanti altri nomi sono stati accostati ai rossoneri: fra suggestioni e piste concrete. E fra queste ultime c’era anche Lazar Samardzic, che ha lasciato l’Udinese per trasferirsi all’Atalanta. Prima di accordarsi con gli orobici, però, qualcosa col Milan c’è stato. Qualcosina, niente di più. Ecco, da Udine, la verità su quanto accaduto.

Niente Milan per Samardzic, ecco com’è andata

Gianluca Nani, direttore tecnico dell’Udinese, ne aveva già parlato proprio durante l’estate. In una serie di interviste aveva confermato l’interesse del Milan, che però si era fermato ad una sola richiesta di informazioni. Adesso, a settimane di distanza, è arrivata un’ulteriore conferma dallo stesso dirigente.

Intervenuto ai microfoni di TV Play, Nani ha ribadito quanto già aveva rivelato nel corso dell’estate: “Col Milan c’è stata solo una richiesta di informazioni“. Niente di concreto quindi ma solo un passaggio formale. Nel giro di pochi giorni, con una trattativa quasi lampo, il giocatore è stato poi ceduto all’Atalanta per circa 20 milioni più bonus. “Hanno dimostrato di volerlo più delle altre e alle fine lo hanno preso“, ha spiegato ancora Nani. Oltre al Milan, che aveva fatto un sondaggio, c’era stata invece una trattativa più concreta con la Lazio ma non è stata conclusa.

Così, si sono aperte le porte per lui per andare all’Atalanta, fra le migliori scelte che un giocatore oggi possa fare. A Bergamo, con Gasperini, la crescita è assicurata sotto tutti i punti di vista. Inoltre, ormai l’Atalanta è una realtà formidabile del calcio italiano ed europeo, e lo ha dimostrato mettendo in seria difficoltà anche l’Arsenal in Champions League in settimana. In quel contesto Samardzic potrà solo migliorare e diventare ancora più forte.