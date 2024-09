Balotelli durissimo con l’ex Milan: “Ma chi ca*** sei?” (VIDEO)

Balotelli non ci sta e attacca duramente Boban: l’attaccante non condivide come l’opinionista si è rivolto a Fonseca dopo il Liverpool

Paulo Fonseca si è preso la sua rivincita nella serata più importante. Il Milan ha vinto il derby con l’Inter domenica sera a San Siro e lo ha fatto con merito. Dopo averne persi sei di fila, i rossoneri sono finalmente riusciti a regalare una gioia ai propri tifosi. La vittoria di Fonseca, che ha preparato la sfida con grande coraggio e con la forza delle idee.

Per il portoghese sono stati giorni molto complicati post sconfitta contro il Liverpool in Champions League. Voci incontrollate sul possibile esonero, ambiente tossico e sfiduciato, tifosi senza alcun tipo di speranza. Per molti, Fonseca era già out, a prescindere da tutto. Invece è più In che mai, e soprattutto ha dimostrato che la squadra è con lui e non contro come in molti avevano detto e scritto. Fra i più critici nei confronti di Fonseca ci sono anche nomi illustri come Zvonimir Boban, durissimo con lui nel post-partita di Champions League.

Balotelli difende Fonseca e attacca Boban

L’ex dirigente rossonero, negli studi di Sky Sport, ha posto all’allenatore delle domande in maniera poco elegante in merito alla disposizione tattica della squadra. Che, secondo lui, come aveva già anticipato alla Gazzetta dello Sport, deve giocare con il 4-3-3 per le caratteristiche di Reijnders e Loftus-Cheek.

Fonseca ha risposto come fa sempre: con educazione, garbo ed eleganza, nonostante l’evidente provocazione. Questione di classe, e di questa il Mister rossonero, a differenza di altri, ne ha parecchia. In sua difesa adesso è arrivato anche Mario Balotelli, intervenuto in maniera anche abbastanza dura durante la trasmissione Vox to Box. Ecco le parole dell’attaccante (al momento svincolato) che attacca l’opinionista: “Non condivido il modo che ha di parlare. Sembra che lui sappia tutto e che solo le sue idee siano giuste. Con che faccia tosta si permette di dire certe cose a Fonseca, come dovrebbe fare il suo lavoro. Ma chi ca*** sei?“.

In suo supporto anche Viviano: “C’è modo e modo di dire le cose. Puoi avanzare un tuo pensiero, ma non dire ‘chiaramente è così o non è così’. vuol dire che stai proponendo la tua oggettività e non va bene“. Balotelli incalza: “Attacca con quell’aria di superiorità del ca***, non ho problemi a dire che mi sta sulle scatole. Se esponi il tuo pensiero con educazione va bene, altrimenti vai a quel paese“.

Balotelli vs Boban, il precedente

Il pensiero di Balotelli è assolutamente condivisibile ed è anche forse influenzato dal precedente risalente a molti anni fa. Sempre a Sky Sport, dopo un Roma-Milan, un nervosissimo SuperMario risposte a tono prima a Giancarlo Marocchi (“Secondo me non capisci di calcio“) e poi allo stesso Boban: “Ma tu credi davvero di essere un Top Player?“, “Io credo di essere un buon giocatore, siete voi che parlate di queste cose“.