Bennacer in Arabia: tutta la verità del suo agente

Parla l’agente di Bennacer, Enzo Raiola. Il centrocampista algerino in estate avrebbe potuto lasciare il Milan: ecco come sono andate le cose

Ismael Bennacer è stato uno dei calciatori più discussi durante il calciomercato estivo. Il centrocampista sembrava destinato a lasciare il Milan, ma così non è stato.

L’algerino, d’altronde, aveva aperto al trasferimento in Arabia Saudita, ma l’offerta giusta, tanto attesa, non è mai arrivata. Il Diavolo sperava di poter incassare una cifra sui 40 milioni di euro: il periodo delle vacche grasse in Saudi Pro League, però, sembra davvero finito. Così si è provato a piazzare l’ex Empoli negli ultimi giorni di mercato con la formula del prestito. Ci hanno pensato soprattutto l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone e il Marsiglia di Roberto De Zerbi. Anche in questo, caso, le trattative non sono decollate. Alla fine Bennacer è rimasto al Milan, ma alla prima pausa per le nazionali, è arrivato il brutto infortunio. L’algerino, di fatto, starà fuori dai terreni di gioco per tutto il 2024. Un bel guaio per il Diavolo, che ha i giocatori contati in mediana e che in inverno faticherà a venderlo. A titolo definitivo sarà praticamente impossibile.

Futuro Bennacer, Raiola: “Non è facile lasciare il Milan”

Nelle prossime settimane insieme al suo entourage si cercherà così di prendere la scelta migliore per il futuro di Ismael Bennacer.

Nel frattempo, Enzo Raiola, ha parlato ai microfoni di Tuttosport, cercando di spiegare la situazione Bennacer, dal suo punto di vista: “Il discorso è semplice. C’è stata una fase di chiacchiericcio con qualche club, ma lui non ha mai messo in discussione la sua voglia di restare al Milan. Ricordo anche che il mercato arabo non è aperto tutti i giorni e non tutti possono andare in Arabia Saudita. I rossoneri pure volevano restasse e si fa fatica a scegliere un’altra squadra in Europa. A Milano si sta bene, il club è importante, non è facile lasciare il Milan“.

Raiola, dunque, non smentisce la possibilità legata all’Arabia Saudita, ma allo stesso tempo conferma come il giocatore non abbia mai forzato la mano per lasciare il Milan. In Italia, d’altronde, Bennacer sta bene e in rossonero percepisce uno degli stipendi più alti dell’intera rosa. Anche per questo la dirigenza del Diavolo ha inserito il suo nome in cima alla lista dei giocatori da vendere. L’ex Empoli ha un contratto da 4 milioni netti a stagione, senza Decreto Crescita.