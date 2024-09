“Dimarco più forte di Theo”, Nainggolan non ha alcun dubbio

Le dichiarazioni in diretta in merito al paragone tra Federico Dimarco e Theo Hernandez, certamente i migliori esterni mancini in Serie A

La gioia del derby è ancora viva nella mente di ogni tifoso rossonero. Il Milan, con Paulo Fonseca in panchina, è tornato, infatti, a battere l’Inter, grazie ad una prestazione più che convincente. Lo ha fatto con le idee del suo allenatore, che ha vinto il duello a distanza con Simone Inzaghi.

Il 2 a 1, arrivato alla fine, precisamente all’89’, con l’incornata di Matteo Gabbia, sta addirittura stretto ai rossoneri, che avrebbero meritato un risultato decisamente più netto. Sono stati diversi, infatti, gli errori sotto porta del Diavolo. Ma forse vincere in questa maniera è ancora più bello.

Il Milan, dunque, può esultare, con l’Inter chiamata a leccarsi le ferite, anche perché diverse cose non sono andate bene. Tra i migliori in campo tra i nerazzurri, però, c’è il solito Federico Dimarco. E’ stato protagonista di un’ottima prestazione in fase difensiva e quando ha attaccato, soprattutto nel corso del primo tempo, ha fatto tanto male. E’ arrivato pure il gol, quello del pareggio, ma c’è una macchia importante nel suo derby: è lui, infatti, a causare la punizione da dove nasce la rete di Matteo Gabbia.

E’ bastato comunque la rete a Federico Dimarco per fargli vincere il duello a distanza con Theo Hernandez. Il francese, però, ha giocato un derby ad alta intensità e concentrazione. Non ha perso la testa come gli è capitato più volte contro l’Inter. Dietro, così, non ha corso alcun rischio neutralizzando Dumfries e quando ha potuto si è proiettato in avanti.

Dimarco vs Theo Hernandez: il parere di Nainggolan e Viviano

Anche Radja Naingggolan, intervenuto a Vox to Box di Controcalcio, programma sportivo sulla piattaforma Twitch di Controcalcio Tv, è stato chiamato a dire la sua su i due terzini: “Theo Hernandez è un talento puro – ha commentato l’ex centrocampista della Roma –, ma Dimarco è un calciatore più funzionale”.

“Ho sempre detto che Dimarco è più forte di Theo, fin dalla scorsa stagione” ha poi proseguito Nainggolan. Un parere questo che trova d’accordo anche Emiliano Viviano: “L’ho detto l’anno scorso, Dimarco lo preferisco a Theo. Nella differenza con il terzino francese, ha l’atteggiamento giusto in fase di copertura, come quando va ad inseguire Pulisic per poi trovarsi nella posizione giusta e salvare“. E’ evidente che sia impossibile che il confronto Dimarco-Theo Hernandez possa mettere d’accordo tutti. Saranno tantissimi a pensarla diversamente, ricordando che il francese gioca come 4° e l’italiano da 5°. Un dettaglio non da poco