Leao lo ha fatto davvero, è accaduto subito dopo il derby

Leao scatenato nel post derby: corse e abbraccia, il racconto di cosa è successo a fine partita

Nel derby di domenica sera tutti hanno dato qualcosa in più per vincere. Non benissimo, invece, Rafael Leao, forse quello che ha dato un po’ meno rispetto agli altri: un primo tempo da fantasma, il secondo da sprecone. In almeno due occasioni ha avuto la possibilità di portare in vantaggio il Milan ma non ci è riuscito per delle scelte di gioco sbagliate.

Fonseca lo ha sostituito soltanto a pochi minuti dalla fine ma è difficile contestare la decisione. Leao può accendersi in qualsiasi momento, soprattutto se l’avversario ti dà campo. Il cambio però è giusto e al suo posto è entrato Okafor. Il portoghese sta vivendo un inizio di stagione negativo: prestazioni così e così e poi anche il caso del Cooling Break all’Olimpico. Per il Milan è fondamentale provare a ritrovare il miglior Leao possibile ma la sensazione è che la svolta deve essere prima mentale e poi tecnica (cosa che diciamo ormai da sei anni). Non ha preso benissimo la sostituzione, ma poi è rientrato in panchina e ha sostenuto i compagni anche animatamente insieme ad Abraham (che, invece, ha dato tutto quello che aveva da dare). E se in campo non è stato protagonista, lo è stato sicuramente nei festeggiamenti.

Leao scatenato nel post-partita, è felicissimo

Rafa è stato infatti fra i più scatenati nell’esultanza post-partita. Coi compagni di squadra sì, ma anche con i tifosi sotto la Curva Sud. Ha abbracciato i compagni uno ad uno e aveva un sorriso enorme stampato in faccia. Vedere un Leao così felice mette di buon umore e adesso la speranza è che questa vittoria possa sbloccarlo definitivamente anche in campo.

Per il Milan le sue qualità sono molto importanti, e lo erano soprattutto in partite come ieri con un blocco difensivo un po’ più basso e quindi con maggior campo davanti a sé. Purtroppo non è mai riuscito a sfruttare le opportunità che gli sono capitate, soprattutto nel secondo tempo quanto gli spazi sono aumentati e le attenzioni difensive su di lui dell’Inter sono, invece, diminuite. Niente da fare, però. Opportunità tutte sprecate. A questo poi si aggiunge una pigrizia in fase difensiva che continua a creare un evidente punto debole nel sistema rossonero senza palla. Insomma, se questo derby è la svolta della stagione, deve esserlo soprattutto per lui. La felicità nel post-partita può essere la chiave ma questa è una cosa che ripetiamo ormai da troppo tempo.