Milan, da Kalulu a Colombo: il punto suoi giocatori in prestito

Vediamo la situazione di quei calciatori che il club rossonero ha ceduto con la formula del prestito: ce ne sono alcuni in Italia e altri all’estero.

Nel corso dell’ultima sessione estiva del calciomercato il Milan ha effettuato diverse cessioni, ma non tutte a titolo definitivo. Nove si sono concretizzate in prestito.

Al netto di Charles De Ketelaere, che è rimasto all’Atalanta in prestito con un obbligo di riscatto che lo farà diventare definitivamente dei nerazzurri dal 1° febbraio 2025, sono altri i nomi che hanno lasciato Milanello. Vediamo quali e come sta andando il loro inizio di stagione.

Milan in prestito: come sta andando

DEVIS VASQUEZ (EMPOLI) – Trasferitosi in prestito con diritto di riscatto fissato a 1 milione di euro più il 10% della futura rivendita, il 26enne portiere colombiano è una sorpresa delle prime giornate di Serie A. Ha sfornato prestazioni importanti e ha ricevuto tanti elogi. Sembra che l’Empoli abbia fatto un vero affare a puntare su un estremo difensore che nella scorsa stagione si è diviso tra Championship e Serie B. Finora 6 presenze tra campionato e Coppa Italia 3 gol subiti e 3 clean sheet.

PIERRE KALULU (JUVENTUS) – Prestito oneroso da 3,3 milioni con diritto di riscatto a 14 e altri 3 milioni di bonus. Queste le condizioni di un’operazione che hanno fatto tanto discutere i tifosi, soprattutto alla luce delle prime prove convincenti del difensore francese. Contro il Napoli uno dei migliori in campo. Con Thiago Motta l’ex Lione punta a tornare ai livelli dello Scudetto 2021/2022. In maglia bianconera 4 presenze tra Serie A e Champions League.

MARCO PELLEGRINO (INDEPENDIENTE) – Dopo un anno in Italia, iniziato al Milan e poi proseguito alla Salernitana, è tornato in prestito secco in Argentina. Gli servirà per giocare con continuità e farsi trovare più pronto a un eventuale ritorno in Europa. 3 presenze con la squadra di Avellaneda.

TOMMASO POBEGA (BOLOGNA) – Prestito con diritto di riscatto a 12 milioni per il 25enne centrocampista triestino, che si è trasferito in Emilia per avere più spazio e che finora ha collezionato solo 2 apparizioni in divisa rossoblu. La scorsa settimana ha accusato un lieve stiramento del collaterale mediale del ginocchio sinistro

YACINE ADLI (FIORENTINA) – Prestito oneroso a 2 milioni e diritto di riscatto concordato a circa 10 milioni. Il centrocampista francese ha finora messo assieme 3 presenze e 1 assist con un totale di 44 minuti in campo. Sicuramente il suo obiettivo è conquistare un posto da titolare.

ALEXIS SAELEMAEKERS (ROMA) – Il belga è andato nella capitale in prestito secco, stessa formula che ha portato Tammy Abraham a Milano. In giallorosso 2 presenze, a Genova si è fratturato il malleolo mediale della caviglia destra e ha dovuto operarsi: 2 mesi fuori. Davvero sfortunato l’ex Anderlecht.

LUKA ROMERO (ALAVES) – Prestito con diritto di riscatto a 7 milioni per l’esterno offensivo argentino, finora in campo in 3 occasioni. Nelle ultime 4 partite ha giocato solo 8 minuti, rimanendo tutto il tempo in panchina in 3 partite.

LORENZO COLOMBO (EMPOLI) – Prestito con diritto di riscatto a 7 milioni. Buon inizio di stagione: 3 gol e 1 assist in 6 presenze tra Serie A e Coppa Italia. Ha sempre giocato titolare. Questa stagione è molto importante per lui, dopo aver un po’ deluso a Monza.

MARKO LAZETIC (FK TSC) – L’attaccante serbo è tornato in patria in prestito secco con l’obiettivo di giocare con continuità dopo un’annata negativa al Fortuna Sittard. Per adesso ha collazionato 8 presenze, però non è riuscito a fare gol.