Niente sconfitta ma arriva l’esonero: scelto Allegri in panchina

Un allenatore della Premier League sta seriamente rischiando di essere licenziato: Allegri potrebbe essere il suo sostituto.

La stagione è appena iniziata, ma qualche tecnico sembra già in bilico a causa dei risultati poco esaltanti conseguiti. Anche per il Milan si era parlato di questo rischio in caso di sconfitta contro l’Inter, però Paulo Fonseca ha vinto e ha incassato la rinnovata fiducia della società.

Tra gli allenatori che erano stati accostati alla panchina rossonera c’era anche Massimiliano Allegri, che si è separato malamente dalla Juventus al termine della scorsa stagione. Pur avendo ricevuto qualche offerta, ha preferito prendersi una pausa e valutare più avanti eventuali nuovi progetti. Tornare a Milano sarebbe stata una bella sfida, però non è mai stato qualcosa di davvero concreto. Presto si potrebbero aprire nuove opportunità altrove.

Ex Milan, Allegri verso la Premier League?

Nel curriculum di Allegri manca un’esperienza all’estero e non bisogna escludere che allenare in un altro campionato possa essere il suo prossimo obiettivo. Se gli arrivasse una proposta importante, sarebbe difficile rifiutarla.

Un club che potrebbe pensare di cambiare guida tecnica è il Manchester United, che non ha avuto l’inizio di stagione sperato. Nonostante gli investimenti fatti nell’ultimo calciomercato estivo, i risultati sono stati al di sotto delle aspettative ed Erik ten Hag è già finito nel mirino della critica. La dirigenza sta valutando bene la sua posizione dopo il recente pareggio contro il Crystal Palace. I 7 punti in 5 giornate di Premier League sono pochi e nel prossimo weekend ci sarà una importante sfida contro il Tottenham allo stadio Old Trafford. In caso di sconfitta, sarà interessante vedere se i Red Devils decideranno di esonerare l’allenatore olandese o se magari gli daranno un’ultima occasione in Europa League contro il Porto.

Allegri è uno dei nomi che fanno parte della rosa di quelli considerati per l’eventuale sostituzione di ten Hag. Altri profili presenti sono Gareth Southgate, Thomas Tuchel e Sergio Conceicao. Il grande sogno sarebbe Zinedine Zidane, che però ha già rifiutato nel recente passato e che non sembra troppo interessato ad allenare in Premier League. Il suo obiettivo è poter guidare la nazionale maggiore francese, oggi affidata a Didier Deschamps.

Il Manchester United ha una squadra forte e deve cercare di cambiare passo. Se ten Hag non sarà in grado di favorire una svolta, allora l’esonero diventerebbe qualcosa di concreto. L’ex Ajax ha salvato la sua panchina battendo il Manchester City nella finale di FA Cup nella passata stagione. Vedremo cosa succederà a breve.