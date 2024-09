Sinner devastato, la notizia distrugge il mondo del tennis

Jannik Sinner, l’ultima notizia che arriva è devastante: l’intero mondo del tennis è letteralmente sconvolto

Sono ore a dir poco drammatiche quelle che sta vivendo, in questo momento, Jannik Sinner. Il numero uno al mondo, infatti, ha ricevuto una drammatica notizia che ha scosso l’intero mondo del tennis.

Purtroppo la sua amatissima ed adorata zia è venuta a mancare. Non ce l’ha fatta Margith Rauchegger. Secondo quanto riportato ad alcune fonti e media pare che il cuore della donna (sorella della madre Siglinde) ha smesso di battere nella giornata di sabato 21 settembre. Aveva 56 anni. Come aveva fatto intendere lo stesso tennista, al termine della vittoria degli US Open, la donna stava lottando da tempo contro un brutto male.

Terribile lutto per Sinner, si è spenta la cara adorata zia Margith

Come annunciato in precedenza l’atleta azzurro le aveva dedicato la vittoria degli US Open con un discorso che aveva commosso il mondo del tennis. Parole di elogio per la zia visto che è stata una figura chiave nel percorso di crescita, sia umano che sportivo, per lo stesso Jannik ma anche per il fratello Mark. Soprattutto quando i genitori erano costretti a stare lontano da casa per motivi di lavoro.

Queste le sue parole durante la cerimonia di premiazione del torneo disputato in America: “Fuori dal campo ho capito che c’è una vita. Penso a mia zia che non sta bene. Vorrei tanto vederla stare meglio“. Tantissimi i ricordi della zia per il classe 2001. Ne parlò nel corso di una intervista in cui rivelò i momenti trascorsi in estate quando era piccolo e che era proprio lei a portarlo alle gare di sci quando i genitori non potevano.

La terribile notizia è giunta per Sinner dopo che era appena sbarcato in Cina dove dovrebbe disputare due importanti tornei (uno a Pechino e l’altro a Shangai). Non è ancora chiaro se questo lutto cambierà, o meno, i suoi programmi. Il tutto verrà deciso nelle prossime ore. A comunicare la morte della donna è stata la famiglia in un necrologio. La donna è venuta a mancare nella sua abitazione circondata dall’affetto della sua famiglia e dai parenti.

I funerali si svolgeranno nella giornata di martedì 24 settembre, alle ore 13:45, nella chiesa parrocchiale di Villabassa. L’evento, fanno sapere nel comunicato, potrà essere visto su YouTube attraverso il canale dell’unità pastorale “Alta Pusteria”. Per quanto riguarda la tumulazione, invece, avverrà in un secondo momento con familiari ed amici più stretti. Lascia il marito Karl, il figlio René, i genitori Giuseppe e Maria.