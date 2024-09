Zirkzee torna al Bologna: tutto deciso domenica pomeriggio

Riecco Joshua Zirkzee a Bologna. Ecco cosa è successo nel pomeriggio di domenica: protagonista l’olandese oggi al Manchester United

E’ stato il sogno estivo dei tifosi del Milan, l’obiettivo principale della società rossonera per mesi, ma alla fine Joshua Zirkzee non è mai arrivato al Diavolo.

L’olandese, però, è stato davvero ad un passato dal varcare i cancelli di Milanello. Sarebbe dovuto essere lui a raccogliere l’eredità di Olivier Giroud, tanto che si era pronti a versare nelle casse del Bologna i 40 milioni di euro della clausola rescissoria. I soldi delle commissioni, però, come è noto a tutti, hanno bloccato l’affare, con il Milan che ha dovuto virare su Alvaro Morata. Joshua Zirkzee è, invece, volato in Inghilterra, al Manchester United.

Fin qui per l’ex rossoblu sono sei le presenze con i Red Devils, cinque in Premier League e una in EFL Cup. La rete è arrivata subito all’esordio, contro il Fulham, subentrando dalla panchina. E’ rimasto inizialmente fuori anche contro il Brighton, prima di fare il titolare sia contro il Liverpool, che con il Southampton e il Crystal Palace, ma il gol non è più arrivato, come nei 27 minuti contro il Barnsley FC, in coppa. Il bilancio di Zirkzee, dunque, non è del tutto positivo, ma servirà chiaramente del tempo per giudicarlo.

Zirkzee al Bologna: è successo nel match contro il Monza

Il Milan, con l’addio di Olivier Giroud, ha deciso di ripartire da Alvaro Morata e Tammy Abraham, che sono stati subito decisivi nella sfida contro l’Inter.

Oggi Zirkzee è un lontano ricordo. Lo è per il Diavolo, ma anche per il Bologna. Un Bologna nuovo che ha scelto Vincenzo Italiano, al posto di Thiago Motta. I felsinei per sostituire l’olandese, invece, hanno pescato dal mercato Thijs Dallinga dal Tolosa, ma il tecnico siciliano in questo inizio di stagione ha puntato soprattutto su Santiago Castro, autore di due gol, uno contro il Como e un altro contro il Monza. Il calciatore, con la nove sulle spalle, arrivato durante il mercato di gennaio, è stato protagonista all’U-Power Stadium, con una super rete dalla distanza, ma i padroni di casa lo hanno escluso dalla formazione. Un errore da parte del Monza, che nella grafica apparsa sul maxi schermo, prima del calcio d’inizio, ha scritto Zirkzee al posto di Castro. L’olandese, per un pomeriggio, così, ha fatto ritorno in rossoblu e male di certo non ha portato.