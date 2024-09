Milan Futuro, 0 vittorie in Serie C: perché la squadra di Bonera non si è ancora sbloccata

Avvio di campionato complicato per l’Under 23 rossonera: Bonera non ha ancora trovato la chiave per sbloccare la sua squadra.

Milan Futuro è molto importante per il club di via Aldo Rossi, che punta molto sui giocatori del settore giovanile e che per aiutarli a crescere ha avviato questo progetto. La Juventus prima e l’Atalanta poi hanno intrapreso tale percorso con il medesimo obiettivo.

Il calciomercato estivo è stato caratterizzato anche dall’allestimento della squadra Under 23, composta in parte da calciatori usciti dalla Primavera e in parte da nuovi acquisti. Daniele Bonera, alla sua prima esperienza in panchina, è l’allenatore scelto per aiutarli a migliorarsi e avvicinarsi al livello richiesto per giocare in Serie A. La Serie C è un buon banco di prova per dei ragazzi così giovani, che possono confrontarsi con colleghi più esperti in un campionato professionistico.

Milan Futuro: come sta andando l’Under 23 rossonera

Il Milan Futuro ha iniziato la stagione vincendo le prime due partite di Coppa Italia contro Lecco (3-0) e Novara (2-1), però poi la partenza del campionato non ha regalato gioie. Infatti, finora il bilancio è di 2 pareggi e 3 sconfitte: 2 punti che posizionano la squadra penultima nel girone B della Serie C. Solo il Legnago (0 punti) ha fatto peggio.

I ragazzi di Bonera hanno subito 5 gol e ne hanno segnato solamente 1 (il rigore di Francesco Camarda nell’1-1 col Carpi) in 5 giornate e hanno il peggiore attacco. Qualcosa non sta funzionando al meglio, però il fatto di avere delle difficoltà era stato messo in preventivo. Ovviamente, la squadra sta pagando un po’ la propria inesperienza. Lo stesso allenatore deve fare esperienza nel ruolo e capire come aiutare in modo efficace i suoi ragazzi.

Un problema del Milan Futuro è quello di non essere sufficientemente concreto in fase offensiva, dove potrebbe finalizzare meglio certe occasioni che crea e in generale essere più preciso nelle scelte. Lo stesso Bonera lo ha detto dopo la sconfitta 1-0 sul campo del Rimini, dove la squadra non avrebbe meritato di perdere per la qualità del gioco espressa e la chance avute. Con un po’ più di lucidità, precisione e determinazione negli ultimi 20-25 metri ci può essere una svolta. Aver segnato un solo gol testimonia le difficoltà avute.

C’è un percorso di crescita che i giovani rossoneri stanno compiendo e non sorprende troppo il fatto che si stiano verificando dei problemi. Ma non c’è nessun processo da fare a Bonera e ai suoi calciatori, con il lavoro e facendo esperienza la situazione migliorerà sicuramente.

Da dire anche che il calendario ha messo il Milan Futuro già a confronto con Entella e Ascoli, due squadre che dovrebbero lottare per la promozione in Serie B. E anche con la Torres, seconda nello scorso campionato. Serve pazienza. Il gruppo di Bonera ha elementi di qualità e con il tempo i risultati arriveranno, anche se la priorità è quella di crescere i giovani giocatori senza l’ossessione del risultato. Comunque è fondamentale mantenere almeno la categoria, evitando la retrocessione in Serie D, possibile da questa stagione anche per le Under 23. Giovedì a Solbiate Arno arriva la SPAL (sedicesima con 4 punti) e vedremo se sarà l’occasione per vedere i giovani diavoli cogliere la prima vittoria in Serie C.