@ML – Milan: Calabria in campo, le ultime su Sportiello

Le ultime notizie da Milanello, con la squadra che sta preparando la sfida contro il Lecce, in programma venerdì sera a San Siro

Il Milan di Paulo Fonseca è tornato a correre e sudare nella mattinata di oggi per continuare a preparare la sfida contro il Lecce, in programma venerdì sera a San Siro.

Il Diavolo, che ha ritrovato l’entusiasmo dopo la vittoria contro l‘Inter, non può più sbagliare ed è pronto a sfruttare il momento per conquistare altri punti preziosi. A Milanello così si lavora con il sorriso sulle labbra, ma con la convinzione che non si possa abbassare la guardia. Non si vuole gettare al vento tutto, dopo la grande impresa di domenica. Paulo Fonseca già a caldo dopo la vittoria con i nerazzurri aveva predicato calma, invitando tutti a mantenere un certo equilibrio perché si sono giocate troppe poche partite per fare già un bilancio. E’ vero però che aver battuto Dimarco e compagni permetterà al tecnico portoghese di lavorare con maggiore tranquillità, avendo allontanato tutte le voci di un possibile assonerò. A Milanello dunque la squadra lavora quasi al completo per preparare la partita contro i salentini. Non ci sono chiaramente gli infortunati Ismael Bennacer e Alessandro Florenzi, che hanno chiuso con il 2024.

Milan, il punto su Calabria e Sportiello

Ma in infermeria ci sono anche Davide Calabria e Marco Sportiello. Per quanto riguarda il terzino, fermatosi alla vigilia di Inter-Milan, il rientro non è così lontano: stamani, infatti, ha svolto un lavoro personalizzato sul campo. Domani capiremo se potrà essere convocato già per il Lecce o se bisognerà aspettare la trasferta di Champions League, in Germania, contro il Bayer Leverkusen.

Non manca molto, inoltre, per Marco Sportiello. Il portiere italiano si è fermato in estate, durante la tournée americana, a causa di un incidente in hotel. Il suo recupero, stimato per novembre, procede bene: sta lavorando a Milanello e le sue foto non sono passate inosservate. L’estremo difensore – come ha potuto appurare MilanLive.it – si sta già allenando sul rettangolo verde. Stamani, infatti, è sceso sul terreno di gioco, alternando il lavoro di campo alla palestra. Il recupero di Marco Sportiello è chiaramente fondamentale, anche se il Milan ha dato dimostrazione di fidarsi totalmente del giovane Torriani. Non è un caso, infatti, se in estate si sia deciso di non intervenire sul mercato per acquistare un nuovo portiere.