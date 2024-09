Non solo sorrisi in casa Milan, ansia Maignan: tifosi gelati

Il Milan respira dopo il derby, ma arrivano subito altre brutte notizie che riguardano Mike Maignan: gelo per i tifosi

A sorpresa, il Milan ha trovato la forza di risorgere nel derby, in una gara che prima del fischio d’inizio secondo molti osservatori esterni appariva già segnata. Invece, i rossoneri hanno reagito sul campo al momento difficile, trovando una vittoria pesantissima contro l’Inter e ottenendola con una gara di grande coraggio, intensità e brillantezza. Fonseca blinda la sua panchina e il Diavolo può tornare a guardare avanti con un certo ottimismo.

Ha fatto il suo, come sempre, Mike Maignan, che ha calato un paio di parate belle e importanti su Thuram e su Lautaro Martinez. Sospiro di sollievo per il francese, dopo l’infortunio patito nei giorni precedenti, nel match di Champions League contro il Liverpool. Per fortuna, niente di grave e l’estremo difensore ha ripreso il suo posto tra i pali. Ma ora, la preoccupazione per l’ex Lille è di altro tipo.

Nelle prossime settimane, il Milan giocherà un’altra partita di fondamentale importanza, fuori dal campo, quella legata ai rinnovi di contratto. Gli accordi di Maignan e Theo Hernandez scadono nel 2026 e a breve andrà trovato un accordo per blindare due colonne della squadra e non rischiare di perderle nella prossima estate. La volontà del club è chiara, ma le richieste elevate di ingaggio dei due potrebbero complicare il tutto. L’addio è una eventualità possibile.

Milan, Maignan a rischio: blitz di mercato in estate

Una situazione di cui i top club in giro per l’Europa sono perfettamente a conoscenza. Dunque, ci sono tante società che potrebbero essere pronte a presentare a Maignan un’offerta intrigante, per convincerlo a lasciare Milano.

Sullo sfondo, occhio ai movimenti in casa Manchester City. Tra i campioni d’Inghilterra, da tanti anni c’è in corso, tra i pali, il magistero di Ederson. Il portiere brasiliano, però, potrebbe dire addio al termine dell’annata e i Citizens stanno cercando un sostituto all’altezza. L’idea di ricorrere a Maignan è interessante, il rendimento tra i pali del francese è sempre di altissimo livello e la sua bravura con i piedi è un plus per la squadra di Guardiola. Del resto, il club britannico, tra cartellino e ingaggio, può spendere, eccome, e un assalto sarebbe difficile da respingere per il Milan, in assenza dell’accordo per il rinnovo.