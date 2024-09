Nuova vita per Loftus-Cheek, Fonseca ha scelto il suo nuovo ruolo

Può cambiare il destino di Loftus-Cheek al Milan con il centrocampista che è pronto a giocare in un nuovo ruolo.

Rimasto fuori dai titolari nel derby vinto dal Milan contro l’Inter, Loftus-Cheek è pronto a mettersi a disposizione di Paulo Fonseca per un nuovo ruolo in campo.

Dopo una prima annata al Milan ricca di soddisfazioni e gol, Ruben Loftus-Cheek è partito con il freno a mano tirato in questa stagione perdendo il posto da titolare in occasione della stracittadina vinta dalla squadra di Paulo Fonseca. L’inglese è entrato solamente nel finale di partita ed il nuovo modulo messo in campo dal tecnico portoghese rischia di penalizzarlo. La possibilità dell’ex Chelsea è quella di adattarsi ad un nuovo ruolo in campo con il tecnico pronto a dargli spazio in una determinata zona.

Milan, cambia il ruolo di Loftus-Cheek: Fonseca ha già deciso

Paulo Fonseca è pronto a schierare Ruben Loftus-Cheek nel ruolo che nel derby è stato di Alvaro Morata, spostando in alcune occasioni lo spagnolo nella posizione di prima punta andando a lasciare fuori Tammy Abraham.

Nuova vita quindi per l’inglese in questa stagione con l’ex Chelsea che nelle prime uscite era stato schierato nella linea dei due mediani non dando l’opportunità di arrivare al tiro con facilità. La volontà di Fonseca è invece quella di cercare di sfruttare la potenza offensiva del centrocampista spostandolo in una zona del campo più offensiva. Non è da escludere che la prima da titolare di Loftus-Cheek in questo nuovo ruolo possa arrivare già in occasione della sfida casalinga contro il Lecce.

La sfida contro i salentini sarà fondamentale per il Milan per cercare di accorciare ancora in classifica sulle dirette concorrenti e dare continuità ai successi ottenuti contro Venezia ed Inter. Una partita nella quale Fonseca potrebbe ricorrere ad un turnover sostanzioso considerata poi la partita di Champions League in Germania contro il Bayer Leverkusen che i rossoneri non possono permettersi di sbagliare.

Dopo il ko in casa contro il Liverpool, infatti, il Milan è chiamato a fare risultato contro i campioni di Germania in carica per non veder già complicata la strada verso la qualificazione al prossimo turno. Possibile quindi un turno di riposo per Abraham, così come inizialmente potrebbero restare fuori Fofana, Tomori ed Emerson Royal. Ai loro posti sono pronti proprio Loftus-Cheek, Musah, Pavlovic e Calabria.