Pioli lo trova all’Al Nassr, ma poteva allenarlo già al Milan: i dettagli

Un ex obiettivo del mercato rossonero è un giocatore dell’Al Nassr di Pioli: ecco perché l’affare naufragò qualche anno fa.

Stefano Pioli ha da poco iniziato la sua avventura in Arabia Saudita e lo ha fatto con due vittorie. La prima nella Saudi Pro League e la seconda nei sedicesimi di finale della King Cup.

Per l’ex Milan era fondamentale partire bene alla guida di un Al Nassr molto ambizioso e che punta a conquistare trofei in questa stagione. Il grande obiettivo è vincere il campionato, cosa non riuscita in questi anni nonostante gli ingenti investimenti per allestire una squadra molto competitiva. E c’è anche la Champions League asiatica in cui si punta ad arrivare fino in fondo. Pioli ha un organico che gli consente di poter soddisfare le aspettative della dirigenza.

Pioli ritrova il giocatore all’Al Nassr

Al suo arrivo all’Al Nassr, il tecnico emiliano ha trovato nello spogliatoio qualcuno che conosceva già. Ci riferiamo a Marcelo Brozovic, che era stato un suo giocatore quando allenava l’Inter. E ce n’è anche uno che avrebbe potuto allenare al Milan ma che poi non è arrivato in Italia: Mohamed Simakan.

Il 24enne difensore francese è stato l’acquisto più costoso del club saudita nell’ultima sessione estiva del calciomercato. Un investimento da 40-45 milioni di euro per strapparlo al Lipsia, che lo aveva acquistato per circa 15 a luglio 2021 dallo Strasburgo. Prima di andare in Germania, Simakan era stato un concreto obiettivo del Milan.

La società rossonera aveva provato a comprarlo nella finestra estiva del 2020, ma fallì perché non trovò l’accordo con lo Strasburgo. Un nuovo tentativo è stato fatto in vista della sessione invernale 2021, però il 9 gennaio il giocatore si è infortunato a un ginocchio e ha dovuto essere operato in artroscopia. Tempi di recupero stimati in 2 mesi. Il Milan aveva bisogno di un nuovo difensore centrale da subito e così decise di virare su Fikayo Tomori, poi arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea.

A marzo 2021 il Lipsia ha ufficializzato l’ingaggio di Simakan, ben felice di proseguire la sua carriera in Bundesliga in una squadra che negli anni ha saputo valorizzare tanti giovani. Certamente anche al Milan sarebbe riuscito a emergere, perché in quel periodo le cose andavano bene e avrebbe trovato un altro ambiente adatto a lui. Chiaramente, a Milano le pressioni sono maggiori rispetto a Lipsia, quindi in Germania ha potuto crescere con un po’ più di tranquillità. Recentemente ha deciso di accettare la ricca offerta dell’Al Nassr, dove con Aymeric Laporte compone la coppia titolare della difesa di Pioli.