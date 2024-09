Sarri-Milan: “Contatto”, non c’è pace per Fonseca

Si torna a parlare di un possibile allontanamento di Paulo Fonseca dalla panchina del Milan e come sostituto torna forte il nome di Sarri

Ci sarebbe già stato un contatto tra l’ex allenatore della Lazio e la dirigenza rossonera per un eventuale futuro insieme. Il risultato nel derby ha chiaramente ridato ossigeno ai rossoneri, ma le prossime sfide restano decisive.

Era ormai tutto fatto: con la sconfitta nel derby sarebbe arrivato l’esonero di Paulo Fonseca. Dubbi praticamente vicini allo zero. Il tecnico portoghese non aveva molte chance di sopravvivere, vista la debacle con il Liverpool e la lunga serie di sconfitte nei precedenti con l’Inter. Invece dopo sei sconfitte è arrivato un clamoroso successo che ha cambiato le carte in tavola. Il gol di Gabbia ad un soffio dal recupero ha rispostato gli equilibri e donato nuovo ossigeno a Fonseca.

C’è però un clima di non completa serenità e anche i prossimi risultati saranno decisivi per capire il futuro della guida tecnica rossonera. Per questo la dirigenza aveva già messo in preallarme alcuni allenatori di un certo spessore, chiedendo la disponibilità a subentrare. Non è un mistero come Terzic, Tuchel, Moyes e Sarri siano finiti sul taccuino di Furlani, Ibrahimovic e Moncada. Oltre a loro anche Tudor sembrava essere nella lista dei possibili candidati.

Fonseca si riprende il Milan: Fulvio Collovati sta dalla parte del tecnico portoghese

Secondo quanto riportato da Fulvio Collovati, all’interno della sua analisi posta gara su TMW.com, il derby di Milano ha dato una risposta importantissima.

“Fonseca ha battuto Inzaghi sulla strategia”, spiega il campione del mondo 1982. Poi aggiunge: “Per il tecnico portoghese era l’ultima spiaggia. La società aveva contattato già altri allenatori, da Sarri a Tudor. Con il derby Fonseca ha ribadito a tutti che lui non è un allenatore qualunque”. Insomma parole chiare, di sostegno all’ex allenatore di Roma e Lille, che è riuscito con un super offensivo 4-2-4 a sorprendere gli avversari e ad imporre il proprio gioco. Leao e Pulisic, più Morata e Abraham, hanno portato il match dalla parte dei rossoneri, grazie anche allo splendido lavoro svolto in mediana da Fofana e Reijnders.

Vedremo se anche le prossime settimane i risultati consentiranno a Fonseca di lavorare tranquillo o se lo spettro di Maurizio Sarri (che resta il favorito tra i nomi proposti) tornerà ad aleggiare dalle parti di Milanello.