Ancora una volta Sinner ha dato forfait, arriva l’annuncio

Jannik Sinner costretto a dare forfait ancora una volta: un annuncio che ha sorpreso i suoi tifosi e che riporta in luce un problema già affrontato

Il numero uno del mondo si è preso un piccolo periodo di pausa dopo gli US Open per preparare al meglio questo finale di stagione. Niente Coppa Davis a Bologna e assenza anche ad un appuntamento davvero molto importante.

Jannik Sinner ha deciso di prendersi una pausa dopo il secondo Slam della stagione vinto, sul cemento di New York e prima di lanciarsi in un finale davvero ricco di appuntamenti. Il tennista altoatesino difenderà a Pechino e Vienna i titoli vinti lo scorso anno e cercherà di fare meglio del 2023 a Shangai e Parigi Bercy, prima di tuffarsi nella cornice casalinga di Torino. Anche in Coppa Davis, il capitano Filippo Volandri gli ha concesso un turno di riposo, prima di tornare decisivo nella Final-8 di Malaga.

Sinner, però, ha saltato in questo periodo anche l’appuntamento con la Laver Cup, la competizione che dal 2017 vede sfidarsi le rappresentative di Europa e Resto del Mondo sotto il nome di uno dei più grandi campioni della storia del tennis. Bjorn Borg e John McEnroe, guidano da capitani le due compagini, dando vita ad un evento spettacolare che in questa ultima edizione ha visto trionfare a Berlino il Vecchio Continente, per 13-11. Decisiva la vittoria di Carlos Alcaraz contro Taylor Fritz, per 6-2, 7-5 in un’ora e mezza di gioco. A questo torneo non ha preso parte il nostro Sinner, nonostante fosse il numero uno del mondo (vengono scelti i migliori giocatori in base alle classifiche).

Sinner salta ancora la Laver Cup: spiegato il motivo della sua assenza

L’assenza di Sinner alla Laver Cup di Berlino è stata commentata direttamente dal CEO della competizione, Steve Zacks. Zacks, come riportato dal sito tennis365, ha spiegato come il numero uno del mondo fosse stato invitato a prendere parte all’evento ma ha declinato la proposta. Ricordiamo che il torneo non garantisce punti validi per la classifica ATP.

“Il modo in cui funziona il sistema – ha detto Zacks – è che ogni anno vengono invitati i primi tre giocatori in classifica di entrambe le formazioni. Nel caso del team World, tutti hanno accettato”. Poi aggiunge: “Tutto dipende sempre dai programmi individuali e stiamo parlando con Sinner per le prossime edizioni”.

La prossima edizione, che si terrà a settembre 2025 a San Francisco, potrebbe essere quindi la volta buona di vedere Sinner impegnato nell’evento che sta riscuotendo sempre maggiore successo tra il pubblico.