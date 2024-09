Dalla Mercedes alla Red Bull, mercato piloti: la bomba è servita

Un team di F1 ha ammesso l’interesse per uno dei top driver della griglia attuale: ci sarà un clamoroso trasferimento?

Per il 2025 le line-up delle diverse scuderie sono state praticamente completate e sarà interessante vedere come si comporteranno coloro che cambieranno colori. Uno su tutti è Lewis Hamilton, che approderà in Ferrari per affiancare Charles Leclerc al posto di Carlos Sainz. Quest’ultimo, invece, si è dovuto accasare alla Williams.

Di mercato piloti si parlerà anche durante la prossima stagione, perché c’è qualcuno che andrà in scadenza e che potrebbe valutare un trasferimento. Ad esempio, George Russell, legato a Mercedes fino al termine del 2025. È uno dei nomi più importanti della griglia della F1 ed è normale che possa ricevere delle offerte, anche se la scuderia di Brackley farà di tutto per tenerselo stretto. L’anno prossimo avrà anche il giovane Andrea Kimi Antonelli nel box, molto promettente ma al quale andrà dato tempo per crescere. Fondamentale avere un pilota con esperienza che possa portare risultati mentre il l’italiano apprende.

George Russell tra Mercedes e… Red Bull!

Christian Horner, team principal della Red Bull, ha ammesso che il pilota britannico potrebbe essere un’idea per il futuro: “È in scadenza a fine 2025 e sarebbe folle non prenderlo in considerazione. Ma valuteremo anche gli altri piloti di valore che saranno in scadenza“. Con Sergio Perez che ha la stessa scadenza contrattuale del collega, è normale che la scuderia di Milton Keynes possa valutare altre soluzioni in ottica 2026.

Toto Wolff, team principal Mercedes, ha risposto a Horner nel corso di un’intervista al Daily Mail: “A lui piace sempre seminare zizzania. Spero che George sarà per sempre un nostro pilota. Ha un lungo contratto con noi“. Il manager austriaco ha fatto intendere di voler andare avanti con Russell anche in futuro. È un pilota sul quale c’è stato un investimento e sul quale c’è grande fiducia.

In casa Red Bull bisognerà anche vedere cosa succederà con Max Verstappen. Vero che aveva rinnovato il contratto fino al 2028, però sembra essere presente una clausola legata alle prestazioni che potrebbe consentirgli di liberarsi prima. Proprio la Mercedes starebbe pensando al tre volte campione del mondo, mettendo da parte tutte le polemiche avvenute nel corso del 2021, quando l’olandese si scontrò ferocemente con Hamilton per la vittoria del titolo mondiale di F1.