Esordio stagionale, Fonseca studia una sorpresa: la possibile scelta per Milan-Lecce

Il mister rossonero studia lo schieramento titolare da impiegare nella prossima partita di campionato: c’è una scelta in particolare su cui sta riflettendo.

Il Milan aveva bisogno di vincere il derby e lo ha fatto, ma adesso serve continuità. Venerdì a San Siro arriva il Lecce ed è obbligatorio conquistare di nuovo i 3 punti. Per classifica e morale, ma anche per arrivare meglio al successivo impegno di Champions League sul campo del Bayer Leverkusen.

Paulo Fonseca ha scacciato, almeno per il momento, tutte quelle voci che lo davano a rischio esonero in caso di sconfitta contro l’Inter. Per evitare di essere messo nuovamente in discussione, la sua squadra non deve fallire contro quella di Luca Gotti. Considerando il difficile impegno europeo di martedì prossimo in Germania, è probabile che l’allenatore portoghese tenga in panchina qualche titolare.

Milan-Lecce: novità in difesa

Uno che sicuramente giocherà dall’inizio anche contro il Lecce è Mike Maignan, titolarissimo della porta rossonera. Nel match contro il Liverpool si era infortunato, però fortunatamente è riuscito a recuperare in tempo per il derby. Nessun dubbio sul suo impiego anche venerdì sera a San Siro.

Davanti a Maignan potrebbe esserci una novità che riguarda la fascia destra. Emerson Royal potrebbe rimanere fuori, pensando a Bayer Leverkusen-Milan, e al suo posto potrebbe giocare un altro compagno. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, Alex Jimenez è stato provato nell’ultimo allenamento a Milanello e quindi non si può escludere il sui utilizzo. Davide Calabria ha svolto un lavoro personalizzato sul campo nella giornata di mercoledì, non si ancora quali saranno le sue condizioni in vista del match contro il Lecce.

Fonseca sta pensando di utilizzare lo spagnolo, che in questa stagione ha giocato solamente con il Milan Futuro in Serie C. Con l’Under 23 rossonera un totale di 7 presenze tra campionato e Coppa Italia con 2 gol segnati. È un pilastro della formazione di Daniele Bonera, ma ovviamente il suo obiettivo è trovare spazio in Prima Squadra. Non è semplice, però se ha delle occasioni deve saperle sfruttare. Venerdì potrebbe averne una.

Eventualmente, ci sarebbe anche Filippo Terracciano come soluzione nel ruolo di terzino destro. L’ex Hellas Verona ha giocato a sinistra quando è partito titolare in Lazio-Milan, sostituendo Theo Hernandez, ma con l’ingresso del francese è tornato ad agire sulla sua fascia preferita, la destra. L’allenamento di giovedì chiarirà le idee a Fonseca.