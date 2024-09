Firma ad un passo e tifosi in festa: Milan, che colpo

Ad un passo la firma con il Milan e scoppia la gioia per i tifosi: è un colpo fondamentale per i rossoneri, i dettagli

Il Milan vive il suo miglior momento da inizio stagione. La vittoria nel derby ha cambiato atmosfera nell’ambiente rossonero, all’esterno sì ma anche all’interno. Paulo Fonseca, prima di domenica, aveva parlato di un clima positivo a Milanello in preparazione del match con l’Inter. Ma è chiaro che il successo aumenta la fiducia dei tifosi ma anche dei giocatori e di tutto il contesto.

I rossoneri devono rimettere in piedi la stagione e adesso hanno una ghiotta occasione per farlo. Domani a San Siro arriva il Lecce per la sesta giornata di Serie A, e dopo il Leverkusen in Champions League c’è la Fiorentina all’Artemio Franchi prima della sosta. Un’opportunità quindi per fare sei punti e mandare un segnale importante a tutto il campionato. Intanto però in casa rossonera si lavora anche su altre questioni. Matteo Gabbia si è meritato il rinnovo di contratto (ad oggi è uno dei meno pagati della rosa) ma quello più vicino sembra essere un altro. Si tratta di Mike Maignan, uno dei campioni della squadra.

Maignan firma il rinnovo, tutti i dettagli

Il contratto di Maignan è ancora lo stesso di quanto è arrivato: scadenza 2026 e stipendio poco inferiore ai 3 milioni a stagione. Considerando il livello raggiunto dal portiere francese, è inevitabile un nuovo accordo e soprattutto un ingaggio più alto e in linea con quelli dei top della Serie A.

Stando alle ultime indiscrezioni, l’accordo fra Maignan e il Milan è sempre più vicino. Dal club è sempre filtrato ottimismo in merito a questa situazione mentre, invece, dall’esterno si parlava di rottura e di una volontà del giocatore di andar via. In estate però la società ha detto no a qualsiasi tipo di proposta (non sono arrivate offerte indecenti come quella per b dal Newcastle) e ha programmato vari incontri per arrivare ad un’intesa. Che sembra ormai sempre più vicina. A meno di colpi di scena, Maignan firmerà un contratto fino al 2028, e quindi due anni in più rispetto all’attuale scadenza. Lo stipendio da 5 milioni più bonus, così da arrivare più o meno alle stesse cifre di Rafael Leao, che è considerato ad oggi il tetto massimo. Situazione in via di definizione quindi, ed è una bellissima notizia per i tifosi. Adesso il prossimo passo e accontentare anche Theo Hernandez, anche lui in scadenza nel 2026 e con uno stipendio inferiore a quello di Leao pur essendo di un livello anche superiore al portoghese.