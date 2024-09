Ora l’Inter trema: tegola Calhanoglu e tifosi gelati

Preoccupazione in casa Inter per quello che riguarda il futuro di Hakan Calhanoglu con il turco nel mirino di una big europea.

Preso di mira dal tifo rossonero durante l’ultimo derby vinto dal Milan sull’Inter, Hakan Calhanoglu è ora finito in diverse voci riguardanti il calciomercato.

Il centrocampista turco è uno dei punti fermi della formazione di Simone Inzaghi e, una volta uscito dal campo durante l’ultima stracittadina vinta dagli uomini di Fonseca, l’Inter ha cominciato a fare più fatica. Classe 1994, l’ex Milan è stato accostato a diverse squadre durante la scorsa sessione di mercato estiva con il Bayern Monaco che lo aveva messo nel mirino. La situazione potrebbe ripetersi in occasione di gennaio quando, con ogni probabilità, sarà un’altra big a fare un tentativo in casa Inter per portare via il playmaker turco.

Calciomercato, sirene dall’estero per Calhanoglu: tifosi preoccupati

Il Manchester City ha messo nel mirino Hakan Calhanoglu. L’infortunio di Rodri terrà fuori dai campi lo spagnolo per tutta la stagione e Pep Guardiola vuole rimpiazzarlo con un grande centrocampista durante la sessione di mercato invernale.

I campioni d’Inghilterra sanno che se vogliono restare competitivi sia in Premier League che in Champions League dovranno ricorrere al mercato facendolo con un grande acquisto a centrocampo per andare a sopperire all’assenza di uno dei punti cardine della formazione. Calhanoglu è uno dei centrocampisti centrali che può coniugare sia la fase difensiva a quella offensiva, andandosi ad adattare alla perfezione nel Manchester City.

Con un contratto fino al 2027 con i nerazzurri, il centrocampista può salutare solamente di fronte ad un’offerta irrinunciabile. Nel caso venissero messi sul piatto circa 50 milioni di euro, l’Inter sarà costretta a valutare il suo addio considerato il fatto che il prossimo febbraio il turco compirà 31 anni. Una somma considerevole per un giocatore che tra un anno potrebbe vedere il suo cartellino svalutarsi in maniera netta sia per l’avanzamento dell’età che per l’avvicinamento della scadenza contrattuale.

Il Manchester City si sta già muovendo con la sua squadra mercato per cercare di arrivare ad una soluzione e quello che è certo è che farà un tentativo per portare a disposizione di Guardiola un centrocampista di livello internazionale. Un altro nome che piace è quello di Dani Ceballos, recentemente accostato anche al Milan ma lo spagnolo nelle ultime stagioni non ha trovato grande continuità agli ordini di Carlo Ancelotti.