Pazza idea Milan, torna in rossonero subito: a gennaio a disposizione di Fonseca

Il calciomercato rossonero presenterà una sorpresa a gennaio: torna da Fonseca, ecco il primo affare del 2025

Sono stati giorni di grande euforia in casa Milan, dopo la bella vittoria allo scadere nel Derby della Madonnina vinto contro l’Inter. Matteo Gabbia ha deciso il match con un gran gol, ad un minuto dalla fine: una gioia incredibile per lui e per il popolo rossonero, dopo ben sei derby consecutivi persi negli ultimi anni.

Ad ogni modo grande protagonista é stato anche Paulo Fonseca che ha incredibilmente ribaltato ogni pronostico non solo sulla partita ma anche, pare, sul suo futuro alla guida del ‘Diavolo’. Oggi più che mai il tecnico ex Lille si tiene stretta la panchina rossonera, con grande merito, vista la svolta tattica offerta nella stracittadina e che ha lasciato spiazzato Simone Inzaghi. Un 4-4-2 a trazione super offensiva che, tuttavia, ha portato non solo a maggiore incisività lì davanti ma anche uno straordinario equilibrio in campo. A questo punto non é affatto da escludere che la squadra rossonera possa, con costanza, ripresentarsi dal 1′ in questo modo.

Una situazione tattica che potrebbe regalare una svolta inaspettata alla stagione del Milan, anche in ottica Scudetto. Morata e Abraham, insieme, hanno convinto ma adesso in attacco la coperta rischia di essere incredibilmente corta. Durante l’estate l’idea é stata quella di giocare con un solo centravanti, con tre interpreti alle spalle nel solito 4-2-3-1. Un cambiamento che porterá novitá in sede di calciomercato giá in vista della riapertura ufficiale della sessione invernale. La dirigenza di Via Aldo Rossi, per accontentare l’allenatore portoghese, pensa ad un clamoroso ritorno.

Milan, torna il bomber: ‘colpo’ a gennaio

Il 4-4-2 ha convinto proprio tutti a Milanello, al punto che le scelte di mercato in estate potrebbero a questo punto non essere state del tutto azzeccate. Ora come ora, per il reparto avanzato, si sta già facendo strada una pazzesca operazione per il mese di gennaio.

Lorenzo Colombo potrebbe avere a disposizione una nuova chance in maglia rossonera. Il bomber di Vimercate, classe 2002, è attualmente protagonista in prestito all’Empoli. Con la squadra toscana Colombo ha già messo a segno 3 reti, con 1 assist in 7 presenze complessive tra Serie A e Coppa Italia. Numeri che sembrerebbero aver convinto Fonseca a riportarlo alla base per dargli modo di alternarsi con Morata e Abraham lì davanti.

A questo punto, insieme a Jovic e Okafor, Colombo potrebbe rappresentare l’arma in più per la seconda parte della stagione. Il Milan continuerà a valutare le prestazioni del 22enne rossonero per poi decidere se, eventualmente, richiamarlo alla base con sei mesi d’anticipo sul prestito annuale concordato con l’Empoli. Colombo ed il Milan, ancora insieme da gennaio 2025.