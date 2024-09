Sinner nell’occhio del ciclone, la scelta di Jannik fa discutere

La decisione di Sinner fa scoppiare l’ennesima polemica, la sua decisione fa discutere: l’annuncio in diretta

Jannik Sinner è tornato dove tutto è iniziato. Il numero uno al mondo è arrivato in Cina, a Pechino, dove parteciperà al torneo Atp, lì dove è iniziata la sua incredibile scalata un anno fa. Nel frattempo è arrivata una Coppa Davies e due Slam e anche il primo posto nel Ranking. La prima partita domani contro un avversario difficile, quel Nicolas Jarry che lo aveva battuto nel 2019.

Da quel momento però sono cambiate tante cose e oggi Sinner punta ovviamente alla finale di Pechino, dove potrebbe affrontare il solito avversario, Carlos Alcaraz, col quale tra l’altro c’è anche una diversa visione in merito al calendario Atp. Se lo spagnolo si è lamentato delle troppe partite, l’italiano, come sempre razionale e riflessivo, ha sottolineato come siano i giocatori stessi a scegliere quali tornei giocare e quali no. Dopo lo US Open, Jannik si è preso un periodo di riposo, ma sono state ore difficili per lui a causa della perdita dell’amata zia, la stessa alla quale aveva dedicato la vittoria dello Slam.

Sinner, un’altra polemica: la decisione fa discutere

“Sono molto dispiaciuto, era stato molto carino a dedicarle la vittoria“, ha detto Adriano Panatta ai microfoni della Domenica Sportiva su Rai 2. In questo suo intervento, però, l’ex tennista ha avuto anche da ridire nei confronti di Sinner per la scelta di fare da ambasciatore dei volontari per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

“Mi chiedo dove troverà il tempo per fare anche questo“, dice Panatta. Una scelta, quella di Jannik, che proprio non convince perché “sta facendo tutto e non vorrei fosse sovraesposto. Mi chiedo cosa c’entri un tennista con gli sport invernali“. Troppe cose quindi secondo Panatta, che se la prende con lui ma anche con chi gli sta intorno: “A mio parere lo stanno usando troppo, questo può essere troppo anche per lui che è super equilibrato“. Insomma, la sensazione è che siamo di fronte all’ennesima sterile polemica che vede protagonista il numero uno al mondo. Che avrà sicuramente valutato con attenzione prima di dire sì a questa iniziativa. Sinner sa benissimo quando è il caso di fermarsi e lo ha dimostrato anche in estate con la pesante rinuncia alle Olimpiadi per questioni di salute. Scelta tra l’altro corretta e che gli ha permesso di presentarsi agli US Open in ottime condizioni.