45 milioni, cifra da capogiro: colpo di scena Reijnders

Un big club europeo sarebbe pronto a sborsare 45 milioni di euro per Tijjani Reijnders, tra i protagonisti dell’ultimo derby.

Tra i protagonisti dell’ultimo derby vinto nel finale dal Milan contro l’Inter grazie al gol di Gabbia c’è sicuramente Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese ha sfoderato una prestazione super nella stracittadina che ha visto i rossoneri siglare il gol del 2-1 praticamente al novantesimo dopo aver fallito diverse occasioni nel secondo tempo.

Reijnders è riuscito a mettere in mostra tutte le sue qualità, tecniche e tattiche, e ha confermato di essere un elemento capace di giocare a tutto campo. Nel secondo tempo Sommer gli ha negato la gioia del gol, ma alla fine è stato proprio l’ex AZ Alkmaar a pennellare sulla testa di Gabbia la punizione che ha di fatto deciso il derby.

Il Milan lo ha prelevato nell’estate 2023 versando nelle casse del club olandese circa 20 milioni di euro più bonus. Reijnders ha firmato con i rossoneri un contratto di quattro anni, totalizzando 50 presenze e 4 reti nella sua prima stagione con il Diavolo. Anche quest’anno, nonostante il cambio di allenatore, il centrocampista ‘orange’ è uno dei punti fissi: le sue prestazioni stanno però richiamando l’attenzione di molti big club europei.

Reijnders: 45 milioni! Pronto l’assalto, il Milan trema

Anche se il contratto del giocatore scadrà nel 2027 i tifosi rossoneri temono l’assalto di qualche club di Premier League: di fronte a una super offerta sarebbe difficile dire di no. Stando agli ultimi rumors pare che il Manchester United abbia messo gli occhi addosso al 26enne di Zwolle. I Red Devils hanno bisogno di rinforzare il centrocampo, specialmente dopo la partenza di McTominay: il profilo dell’ex AZ Alkmaar è considerato quello ideale dalla dirigenza dello United e anche dal tecnico (e connazionale) Ten Hag.

Il Manchester United sarebbe già pronto a offrire una super cifra per convincere il Milan a lasciar partire il giocatore: si parla di una proposta da 45 milioni di euro che spingerebbe i vertici rossoneri a sedersi al tavolo delle trattative.

Tuttavia il Manchester United dovrà fare i conti anche con una folta concorrenza: sempre stando alle ultime indiscrezioni sembra che Reijnders sia entrato anche nel mirino dei ‘cugini’ del City, che non avrebbe alcun problema a superare l’offerta dei Red Devils. Al momento l’olandese è un elemento chiave del Milan, ma nel 2025 i due club di Manchester faranno di tutto per portarlo in Premier.