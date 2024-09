Lo ha detto in diretta, nuova polemica su Fonseca: “Alla fine cadrà”

Le parole in diretta del giornalista sul futuro di Fonseca, è convinto che non riuscirà ad avere continuità

Per Paulo Fonseca sono stati giorni molto complicati quelli prima del derby di domenica. Tantissime le voci su un possibile esonero, ambiente sportivamente depresso e tifosi sul piede di guerra pronti per l’ennesima contestazione. Invece, la prestazione della squadra e il gol di Matteo Gabbia all’ultimo minuto hanno sistemato la situazione e riportato un’aria diversa.

L’allenatore è stato bravissimo nel dimostrare le sue grandi capacità tattiche. Ha preparato benissimo la partita contro un avversario difficile come l’Inter, che ha comunque affrontato il match in maniera pessima dal punto di vista mentale e anche strategico. I rossoneri hanno approfittato di queste difficoltà e alla fine, con il colpo di testa di Gabbia, hanno portato a casa il risultato meritatamente. Allontanate quindi le voci di un esonero, come aveva già fatto Zlatan Ibrahimovic prima del match: “Il derby non è assolutamente fondamentale“, la vittoria però è un’altra conferma. Anche se c’è chi è ancora scettico in merito al futuro del tecnico e alla stagione dei rossoneri.

Trevisani su Fonseca: “Alla fine cadrà”

A distanza di quattro giorni, si continua a parlare molto di quanto è accaduto domenica. Nel corso dell’ultima puntata “La Fontana di Trevi”, il giornalista Riccardo Trevisani ha espresso tutto il suo pessimismo per la stagione del Milan ed è convinto che “alla fine Fonseca cadrà“, utilizzando anche il termine “eroe” in senso ironico.

“Il Milan è forte“, è così che inizia il suo intervento, spiegando così il perché sia così critico nei confronti di Fonseca per l’atteggiamento tattico, per i gol subiti e per tutti gli altri problemi di questo inizio di stagione. Problemi che il Milan aveva uguali anche l’anno scorso con Stefano Pioli ma in quel caso la narrazione era assai diversa ma andiamo avanti. “Non penso il Milan abbia risolto tutti i suoi problemi ma si è vista un’atmosfera diversa“, ha aggiunto. E questo è assolutamente vero: il derby può essere una svolta, ma c’è ancora tanto lavoro da fare e Fonseca lo sa benissimo. Una svolta che per il giornalista però non ci sarà mai: “Il campionato dei rossoneri me lo immagino ancora con continui alti e bassi, alla fine l’eroe (Fonseca, ndr) cadrà“. Non sappiamo se il “cadrà” è riferito ad un possibile esonero o se, invece, parla semplicemente di un fallimento. La cosa certa è che il mister sta giocando non solo contro gli avversari ma anche contro un ambiente che continua a non aver fiducia in lui.