Messaggio strappalacrime di Sergio Ramos, tifosi in lacrime

Messaggio strappalacrime quello postato, sul suo canale di Instagram, da parte di Sergio Ramos: tifosi in lacrime

Un messaggio, quello pubblicato sulla sua pagina ufficiale Instagram, che non poteva assolutamente passare inosservato. Il protagonista di questa vicenda è, senza dubbio, uno dei difensori più forti e vincenti della storia del calcio come Sergio Ramos. Lo spagnolo, dopo la seconda esperienza al Siviglia, è rimasto senza contratto ed è alla ricerca di una nuova squadra.

Di vere e proprie trattativa, in questo momento, nemmeno l’ombra anche se gli interessamenti (specie dall’Arabia Saudita) per lui di certo non mancano. Il classe ’86, però, sui social ha voluto salutare un suo ex compagno di squadra oltre ad essere un grande amico. Lo stesso che, nelle ultime ore, ha deciso di farsi da parte nel mondo del calcio e di appendere le scarpette al chiodo.

Sergio Ramos saluta Varane: “Goditi questa nuova vita, Rafa”

Raphael Varane ha deciso di chiudere con il calcio a soli 31 anni. Una esperienza calcistica di tutto rispetto per il francese che si è tolto la soddisfazione di vincere ben quattro Champions League ed un Mondiale con la Francia. Troppi gli infortuni al ginocchio che lo hanno limitato nel suo percorso. L’ultimo nella sua brevissima esperienza al Como: match di Coppa Italia, contro la Sampdoria, durato solamente 23 minuti.

Da quel giorno in poi il campo non lo ha più visto. La scelta di tagliarlo fuori dalla rosa della Serie A da consegnare alla Lega e poi l’annuncio del ritiro. A quanto pare, però, continuerà a rimanere nel Como per un nuovo ruolo (molto probabilmente nello staff di Fabregas). Come riportato in precedenza, però, in tanti hanno voluto salutarlo e ringraziarlo per quello che ha dato al mondo del calcio.

Tra questi, ovviamente, proprio Sergio Ramos. Amico di tantissime battaglie al Real Madrid dove i due, al centro della difesa, hanno dato non pochi problemi agli attaccanti avversari. Questo il saluto dello spagnolo: “Quanti ricordi. Quante battaglie insieme. Quanti momenti grandiosi. Sul campo abbiamo avuto una naturale comprensione uno con l’altro. Goditi questa nuova fase della tuta vita, Rafa. Ti auguro il meglio amico mio. Ci vediamo presto“.

Il tutto con una serie di scatti in cui i due posano dopo aver vinto trofei, mentre sono impegnati durante un incontro e quando esultano dopo una rete realizzata.