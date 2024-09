Milan Futuro, finalmente! Raggiunto un traguardo storico in Serie C

Finalmente la squadra di Bonera si è sbloccata in campionato: un successo che dà fiducia in vista delle prossime partite.

Nelle prime 5 giornate della Serie C 2024/2025 il Milan Futuro non era stato in grado di vincere: 3 sconfitte e 2 pareggio il bilancio. Solo un gol segnato, su calcio di rigore. Contro la SPAL giovedì sera c’era un test molto importante e l’Under 23 rossonera è stata in grado di superarlo, vincendo 2-1 e ottenendo così la sua prima storica vittoria in campionato.

Il caso ha voluto che il primo successo arrivasse nel primo match disputato a Solbiate Arno, la sede scelta per gli impegni casalinghi. Prima di affrontare la SPAL, non era stato possibile giocare lì perché c’erano dei lavori da completare allo stadio Felice Chinetti per rispettare gli standard previsti dal regolamento della Serie C. Circa 700 mila euro investiti. Le altre gare in casa erano state giocate allo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio. Insomma, buona la prima a Solbiate Arno.

Milan Futuro: la prima vittoria in Serie C

La squadra di Daniele Bonera aveva già trovato la vittoria in Coppa Italia, prima contro il Lecco e poi contro il Novera, però in campionato è stato necessario attendere la sesta giornata. E non si tratta di un successo banale, perché è arrivato contro una SPAL che in teoria dovrebbe essere tra le principali protagoniste del girone B della Seri C 2024/2025.

Non è stato un match semplice, il Milan Futuro ha faticato a sconfiggere gli emiliani. Il vantaggio rossonero è arrivato al 67′ grazie a una rasoiata di sinistro da fuori area di Demirel Hodzic, subentrato nel secondo tempo. Il centrocampista svedese classe 2005 è arrivato in estate dal Bologna e ha trovato il suo primo gol con la nuova maglia. Il forcing della SPAL ha portato al pareggio firmato Matteo Arena all’81’.

Quando la partita sembrava pendere a favore della squadra ospite, ci ha pensato Chaka Traoré all’85’ a trafiggere di nuovo gli avversari con un colpo di testa sugli sviluppi di una rimessa laterale battuta da Vittorio Magni: pallone prolungato, sempre di testa, da Mbarick Fall e l’ex Parma ha segnato la rete della vittoria. Al 90′ c’è stato un brivido per un palo esterno colpito da Matteo Bruscagin (ex vivaio Milan). I tentativi della SPAL non hanno prodotto un cambiamento del risultato. Anzi, in contropiede il neo-entrato Diego Sia ha avuto un’occasione nel quarto e ultimo minuto di recupero.

I 3 punti conquistati a Solbiate Arno sono storici per il gruppo di Bonera, che certamente può proseguire il proprio cammino con maggiore fiducia. Il prossimo impegno è lunedì in trasferta contro la Lucchese, vedremo se i giovani rossoneri riusciranno a ottenere un’altra vittoria. Per quanto riguarda la classifica, al momento dice quartultimo posto con 5 punti, scavalcate SPAL e Sestri Levante. La Lucchese è sesta a quota 9.